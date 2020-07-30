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Formula 1 / Son dakika

Horner: “Racing Point kararı, F1’in geleceği için çok önemli”

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Horner: “Racing Point kararı, F1’in geleceği için çok önemli”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
30 Tem 2020 10:29

Red Bull takım patronu Christian Horner, Formula 1’in, takımların ne kadar teknik bilgi paylaşabileceği konusundaki tutumunun “çok önemli” olduğunu ve bu teşvik edilirse takımların bir noktada birleşeceğini söyledi.

2019 Mercedes konseptini kopyalayan Racing Point, 2020’de büyük bir atılım yapmış durumda.

Takım, Macaristan’daki sıralama turlarında hem Red Bull hem de Ferrari sürücülerini geride bırakıp Mercedes’lerin arkasında yer almıştı.

Lance Stroll yarışı Red Bull’dan Alex Albon’ın önünde dördüncü bitirirken, Sergio Perez’in yedinciliğiyle beraber takım çifte puan almıştı.

Renault, şimdiye kadar Racing Point’in fren kanallarını iki kez protesto etti ve bunu yapan tek takım oldu. Ancak diğer takımlar da arkaplanda bu protestoyu destekliyorlar.

Racing Point, fren kanalı tasarımının yasal olduğunu vurgulamış ve takım patronu Otmar Szafnauer de griddeki en iyi aracı kopyalama felsefesini benimsemeyen rakiplerinin bir fırsat kaçırdığını söylemişti.

Motorsport.com’a konuşan Horner bu konuda, “Bu, açıklığa kavuşturulması gereken bütüncül bir konu. Çünkü Racing Point ve Mercedes’te gördüğümüz gibi, şu anda devam eden çok fazla yeniden oluşturma olayı var.”

“Bu, ilerlemeye devam ederken kabul edilebilir mi, değil mi? Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer kabul edilebilirse, takımların bir noktada birleşeceğini düşünüyorum.”

“Eğer kabul edilebilir değilse, takımlar bağımsız şekilde çalışacak. Yani bu, organizatör ve FIA için büyük resim konusundaki bir soru.” ifadelerini kullandı.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al , Racing Point
Editör Adam Cooper

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