Horner: “Racing Point kararı, F1’in geleceği için çok önemli”

Takım, Macaristan’daki sıralama turlarında hem Red Bull hem de Ferrari sürücülerini geride bırakıp Mercedes’lerin arkasında yer almıştı.

Lance Stroll yarışı Red Bull’dan Alex Albon’ın önünde dördüncü bitirirken, Sergio Perez’in yedinciliğiyle beraber takım çifte puan almıştı.

Renault, şimdiye kadar Racing Point’in fren kanallarını iki kez protesto etti ve bunu yapan tek takım oldu. Ancak diğer takımlar da arkaplanda bu protestoyu destekliyorlar.

Racing Point, fren kanalı tasarımının yasal olduğunu vurgulamış ve takım patronu Otmar Szafnauer de griddeki en iyi aracı kopyalama felsefesini benimsemeyen rakiplerinin bir fırsat kaçırdığını söylemişti.

Motorsport.com’a konuşan Horner bu konuda, “Bu, açıklığa kavuşturulması gereken bütüncül bir konu. Çünkü Racing Point ve Mercedes’te gördüğümüz gibi, şu anda devam eden çok fazla yeniden oluşturma olayı var.”

“Bu, ilerlemeye devam ederken kabul edilebilir mi, değil mi? Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer kabul edilebilirse, takımların bir noktada birleşeceğini düşünüyorum.”

“Eğer kabul edilebilir değilse, takımlar bağımsız şekilde çalışacak. Yani bu, organizatör ve FIA için büyük resim konusundaki bir soru.” ifadelerini kullandı.