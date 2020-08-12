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Formula 1 / Son dakika

Horner, Racing Point davasında Mercedes'in rolünü sorguladı

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Horner, Racing Point davasında Mercedes'in rolünü sorguladı
Ekleyen:
12 Ağu 2020 11:20

Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner, Racing Point'in fren kanallarıyla alakalı davada Mercedes'in de rolünün olabileceğini düşünüyor.

Racing Point, protesto sonucu yapılan incelemede Mercedes'in 2019 arka fren tasarımını kullandığı gerekçesiyle 15 puan silme ve 400.000 Euro para cezası almıştı. Ancak takımın sezonun kalanında tasarımı kullanmaya devam edebileceği belirtildi.

Racing Point'in aldığı cezaya karşı, inceleme sonucunda Mercedes'in kuralları ihlal ettiğine dair bir açıklama yapılmadı, dolayısıyla herhangi bir yaptırım olmadı.

Red Bull, yasal olarak bu karara itiraz edenlere katılmadı ancak verilecek kararı yakından takip ediyor. Bu konuda verilecek kararlar, Red Bull'un kardeş takımı AlphaTauri ile olan paylaşımlarını da şekillendirebilir.

Horner ayrıca, CAD bilgilerini ve fren kanallarını Racing Point'le paylaşan Mercedes'in de suçlu olabileceğini söyledi.

 

Horner, "Bu ilginç bir konu. Bizim için en büyük şey, ilerleyen süreçte neye izin verilip neye izin verilmediği konusuna açıklık getirilmesi olacak."

"Açıkçası Red Bull, % 100 kendisine ait iki Grand Prix takımına sahip olduğu için yegane pozisyonda. Bu yüzden her zaman son Concorde anlaşmasında belirtilen üretici kurallarına çok sıkı bir şekilde uyduk."

"Bu konuya biz geniş pencereden bakıyoruz. Sadece fren kanalları değil, soğukkanlılıkla neye izin verilip neye verilmediğini görmek istiyoruz."

"Mercedes için de bu sorular sorulacaktır çünkü eğer bilgileri alan takım suçluysa, o zaman bilgileri sunan takım da kuralları ihlal etmiş olmalı. FIA'nın bu konuyu düşünmesi gerekiyor." dedi.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, kendilerinin itiraz sürecinde yer almamalarına rağmen daha sert yaptırımda bulunulmasını istediklerini söyledi.

Sky Almanya'ya konuşan Marko, "Bu sürecin bir parçası değiliz çünkü yeteri kadar sayıda takım, temyiz başvurusunda bulundu."

"Ancak bu sonuç bizim için de memnun edici değil çünkü istediğimiz açıklamayı alamadık. Bunun temyiz sürecinde olmasını umuyoruz."

"Bir avukat olarak, aynı olay için ceza alıp aynı parçaları sonraki 3 yarışta da kullanıp sadece kınama almak anlaması çok zor bir olay."

"Ne kadar daha kınama verilebilir? Bu çok dengeli ve iyi düşünülmüş bir karar değil. Bu yüzden temyize gidilmesi önemli." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al , Racing Point
Editör Abdullah Çelik

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