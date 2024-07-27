Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Horner: "Puan alacak iki iyi sürücüye ihtiyacımız var"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Sergio Perez'in geleceğinin kendi ellerinde olduğunu söylüyor.

Ezel Tan
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sergio Perez, son yarışlardaki kötü performansından ötürü koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda.

Eğer bu hafta sonu da iyi bir sonuç alamazsa muhtemelen Hollanda GP'de yerini başka bir isim alacak.

Sky İtalya'ya konuşan Christian Horner bu konuda şöyle dedi: "Checo'nun geleceği kendi ellerinde."

"İyi bir hafta sonu geçirmeli çünkü takımlar şampiyonası için onun puanlarına ihtiyacımız var."

"McLaren son birkaç yarışta çok fazla puan topladı. İlk dört ya da beş yarışta gösterdiği form seviyesine geri dönmesine ihtiyacımız var."

"Önümüzdeki 11 yarışta takımlar şampiyonluğunu korumamız gerekiyor. Bu  nedenle puan alabilecek iki iyi sürücüye ihtiyacımız var."

Horner, artık araca hasar vermelerini istemiyor çünkü bunun gelişim bütçesine de zarar verdiğini düşünüyor.

"Bunlar elbette baskıya neden oluyor. Takım arka planda yeni parçalar getirmek için inanılmaz sıkı çalışıyor ve kazalar olduğunda hem gelişim hem de bütçe sınırı üzerinde ekstra baskı yaratıyor."

"Takım bunu telafi etme konusunda harika bir iş çıkardı."

"Şampiyonada çok önemli bir noktaya geldik, önümüzdeki 4-5 yarış çok önemli olacak."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber 2024 Belçika GP 3. antrenman seansı: Yağmur ve kırmızı bayrakların etkilediği seansta Verstappen lider!
Sonraki haber Alpine, F1 takımını satmayacak

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"

Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"

Formula 1
Belçika GP
Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"
Perez: "F1 aracını nasıl süreceğimi unutmadım"

Perez: "F1 aracını nasıl süreceğimi unutmadım"

Formula 1
Belçika GP
Perez: "F1 aracını nasıl süreceğimi unutmadım"
Wolff: "Yarış McLaren, Mercedes ve Verstappen arasında geçecek"

Wolff: "Yarış McLaren, Mercedes ve Verstappen arasında geçecek"

Formula 1
Belçika GP
Wolff: "Yarış McLaren, Mercedes ve Verstappen arasında geçecek"

Son Haberler

Toprak Razgatlıoğlu: "Şampiyonluğu istiyorum"

Toprak Razgatlıoğlu: "Şampiyonluğu istiyorum"

SBK World Superbike
Autodrom Most
Toprak Razgatlıoğlu: "Şampiyonluğu istiyorum"
Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"

Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"

F1 Formula 1
Belçika GP
Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"
Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"

Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"

F1 Formula 1
Belçika GP
Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"
Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen

Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen

F1 Formula 1
Belçika GP
Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye