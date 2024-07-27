Horner: "Puan alacak iki iyi sürücüye ihtiyacımız var"

Sergio Perez, son yarışlardaki kötü performansından ötürü koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda.

Eğer bu hafta sonu da iyi bir sonuç alamazsa muhtemelen Hollanda GP'de yerini başka bir isim alacak.

Sky İtalya'ya konuşan Christian Horner bu konuda şöyle dedi: "Checo'nun geleceği kendi ellerinde."

"İyi bir hafta sonu geçirmeli çünkü takımlar şampiyonası için onun puanlarına ihtiyacımız var."

"McLaren son birkaç yarışta çok fazla puan topladı. İlk dört ya da beş yarışta gösterdiği form seviyesine geri dönmesine ihtiyacımız var."

"Önümüzdeki 11 yarışta takımlar şampiyonluğunu korumamız gerekiyor. Bu nedenle puan alabilecek iki iyi sürücüye ihtiyacımız var."

Horner, artık araca hasar vermelerini istemiyor çünkü bunun gelişim bütçesine de zarar verdiğini düşünüyor.

"Bunlar elbette baskıya neden oluyor. Takım arka planda yeni parçalar getirmek için inanılmaz sıkı çalışıyor ve kazalar olduğunda hem gelişim hem de bütçe sınırı üzerinde ekstra baskı yaratıyor."

"Takım bunu telafi etme konusunda harika bir iş çıkardı."

"Şampiyonada çok önemli bir noktaya geldik, önümüzdeki 4-5 yarış çok önemli olacak."