Horner: "Porsche/Red Bull anlaşmasının sona ermesinin nedeni DNA'ların farklı olması"

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Porsche, Milton Keynes merkezli ekibin Red Bull Powertrains fabrikasında, 2026 yılı için ortaklaşa güç ünitesi üretmeyi planlıyordu.

Anlaşma kapsamında Red Bull Racing'in %50'lik hissesini satın almaları ve böylelikle karar sürecinde söz hakkının %50-50'ye olması planlanıyordu.

Ancak geçtiğimiz haftalarda anlaşmanın gerçekleşme ihtimali azaldı ve cuma günü Porsche, Red Bull ile olan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını duyurdu.

Red Bull'un anlaşmadan uzak durmasının başlıca nedeni, Porsche'nin kurumsal yaklaşımının, takımın F1'in günlük taleplerine hızlı tepki vermelerini sağlayan bugünkü yaklaşımını olumsuz etkileyecek olmasıydı.

Horner, Red Bull'un güç ünitesi projesinin Porsche ya da başka bir dış partnere ihtiyacı olmadığını söylüyor.

Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Red Bull 2026'dan itibaren bir güç ünitesi üreticisi olacağı için görüşmeler olması gayet doğaldı."

"Bu tartışmalar artık sona erdi ve Red Bull'un F1'e katılımları için doğru olmadığı konusunda hemfikir olundu."

"Bir buçuk yıl veya daha uzun bir süre önce güç ünitesi üreticisi olmaya karar verdik."

"Tesislere ve çalışanlara büyük yatırımlar yaptık. İlk Red Bull motoru yaklaşık bir ay önce ateşlendi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool

"Bu Red Bull için son derece heyecan verici yeni bir sayfa ve hiçbir zaman üçüncü bir tarafın ya da bir otomobil üreticisinin katılımına bağlı ya da bağımlı değildi."

"Bu kesinlikle bir ön koşul değildi." dedi.

Porsche'den gelecek mali katkının bonus olup olmayacağı sorusuna Horner şöyle yanıt verdi: "Elbette ama sadece DNA'mıza ve uzun vadeli stratejimize uyduğu takdirde olmalıydı."

"Hiçbir zaman finansal tartışma içerisine girmedik. Porsche harika bir marka ama DNA'mız oldukça farklı."

"Görüşme sürecinde stratejik uyumsuzluklar olduğu açıkça ortaya çıktı."

"Red Bull F1'de neler yapabileceğini gösterdi."

"Bağımsız bir takım ve şimdi de bağımsız bir motor üreticisi olarak hem şasi hem de güç ünitesiyle, otomobil üreticilerine karşı rekabet etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Horner, Red Bull'un 2026 için diğer olası üreticilerle görüşmeye açık olduğunu ancak, şartlarının Porsche ile olanla aynı olacağını belirtti.

"Tamamen Red Bull güç ünitesine odaklanmış durumdayız ve eğer projeye katkıda sağlayabilecek düşüncelere sahip bir partner varsa, o zaman elbette bunu kesinlikle göz önünde bulundurmalıyız."

"Ancak bu öyle aman aman ihtiyacımız olan bir şey değil."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

"Ferrari dışında motor ve şasisi tek çatı ya da kampüste olan tek takım olacağız."

"Takımın uzun vadeli performansı için doğru şeyin kesinlikle bu olduğuna inanıyoruz. Elbette bunun getirdiği başka fırsatlar da var."

"Örneğin RB17 projesi için kendi güç ünitemizi bile üretebiliriz, dolayısıyla stratejik olarak tüm kampüsün tek bir çatı altında olması bizim için büyük bir anlam ifade ediyor."