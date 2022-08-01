Horner: "Porsche-Red Bull anlaşmasında ilerleme kaydetmeden önce önümüzde uzun bir süreç var"

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Porsche, 2017 İtalya Grand Prix'sinde serinin patronlarıyla yaptığı toplantılardan beri motor tedarikçisi olarak F1'e geri dönmeyi düşünüyordu.

Porsche'nin ilgisi, emisyon skandalının etkileri geçtikten sonra geçtiğimiz yıl yeniden canlandı.

Moroccan Conseil de la Concurrence tarafından bu haftanın başlarında yayınlanan bir rapora göre Porsche, Red Bull Technology'nin %50'sini satın almaya hazırlanıyor.

Bu, 2026'dan itibaren bir güç aktarma sistemi ortaklığının ve yarış takımına yapılan kısmi bir yatırımın önünü açacak.

Raporda aynı zamanda iş birliğinin 4 Ağustos'ta halka açıklanacağı yazıyor.

10 yıllık olduğu tahmin edilen Porsche-Red Bull anlaşmasının, bu ayın başlarında Avusturya GP'sinde duyurulacağı öne sürülüyordu.

Fakat takım patronu Horner, 2026 güç aktarma sistemi düzenlemelerinin tam olarak belirlenmesinde FIA sebepli bir gecikme yaşandığı için, önlerinde hâlâ "uzun bir süreç" olduğunu belirtti.

Porsche ve Audi'nin spora gelme nedeninin, MGU-H ünitesinin bırakılması, sürdürülebilir yakıtlara daha fazla yönelinmesi ve rekabetçi olmalarına imkan sağlaması için büyük bir sıfırlama yapılması olduğuna inanılıyor.

Horner, "İşler ilerlemeye yakın bir yere varmadan önce geçmemiz gereken bazı önemli noktalar var."

"Bu ağırlıklı olarak, güç ünitesi için teknik, sportif ve finansal düzenlemelerin ne olacağına bağlı."

"Mevcut üreticilere kıyasla yeni gelenler için adil ve eşitlikçi olacak mı?"

"Yapbozun tamamlanması gereken ilk parçası bu."

Porsche GT Team logo Photo by: Rainier Ehrhardt

"FIA'nın bunun üzerinde çok çalıştığını biliyorum. Umarım önümüzdeki haftalarda bunu görürüz."

"O noktadan itibaren Porsche ile ileriye dönük görüşmeler yapabiliriz."

"Oldukça uzun bir süreç olacağını düşünüyorum."

"En temel şey, 2026 düzenlemelerinin ne olacağı ve bunların, Audi ve Porsche gibi markaların Formula 1'e gelmesi için yeterince ilgi çekici olup olmadığı." dedi.

Horner, Porsche'nin "Red Bull felsefesine" uyması gerektiğini vurguladı ve "bunun değişmemesinin, herhangi bir tartışmanın temelinde olacağını" ekledi.

Red Bull, takımın "DNA'sına" uyması için Porsche'den uzun vadeli bir bağlılık bekliyor.

Horner, "Sadece görüşme aşamasındayız ve düzenlemelere bağlı olan çok fazla nokta var."

"Red Bull, Formula 1'e olan bağlılığını ve sporda uzun ömürlü olduğunu gösterdi."

"Her şeye uzun vadeli olacağını düşünerek bakıyoruz. Kısa vadeli bir çözüme bakmıyoruz."

"Stratejik olarak, Red Bull'un Formula 1'e olan uzun vadeli planlarına uyuyor olması gerekecek." dedi.

Horner ayrıca, Red Bull Powertrains tesisindeki ilk motorunun "kısa süre içinde ateşleneceğini" belirtti.