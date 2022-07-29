Horner: "Porsche ile görüşüyoruz fakat bitmiş bir şey yok"

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Porsche, 2026 yılında Red Bull ile Formula 1'e girmeye hazırlanıyor ve geçtiğimiz günlerde, Avusturyalı ekibin %50'sini satın almak için başvuruda bulundukları ortaya çıktı.

Taraflar ortaklığı henüz resmi olarak duyurmuyorlar çünkü 2026 motor kuralları henüz onaylanmadı ve Porsche bunu görmeden nihai kararını vermek istemiyor.

Bugün gerçekleştirilen Macaristan GP antrenman seanslarından önce konuşan Red Bull patronu Christian Horner, Alman üreticinin ilgisini doğruladı ancak biten bir şey olmadığı konusunda netti.

Horner, "Şimdiye kadar bu konuyla ilgili pek çok spekülasyon yapıldı. Sanırım birden fazla pek Porsche ile yapıcı görüşmelerde bulunduğumuzu söyledim."

"Porsche'nin Formula 1'e dahil olmasının son derece olumlu olacağını düşünüyorum."

"Fakat bununla ilgili çok sayıda belirsizlik de var. Düzenlemelerin netliğe kavuşturulması gerekiyor ve görüşme sürecinin henüz başındayız."

"Gelecekte seriye gelmeyi planlayan herhangi bir üretici için ilk gerçek engel, 2026 sonrası için planlanan güç ünitesi düzenlemeleri."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bize gelirsek şu anda harika bir konumdayız. Takım çok güçlü ve Red Bull Powertrains giderek güçleniyor."

"Büyük yetenekleri burayı getirdik ve önemli isimlerin katılımıyla alakalı yakında daha fazla açıklama gelecek."

"Gelecekte bir partnerle çalışıp çalışmayacağımızı zaman gösterecek."

"Şu anda iyi durumdayız. Bu yeni düzenlemelerin sportif, teknik ve en önemlisi finansal anlamda nasıl olacağını görmek adına sabırsızlanıyoruz." dedi.

Horner ayrıca Macaristan GP hakkında da konuştu ve pistin Ferrari'ye uygun olduğunu tekrarladı.

"Ferrari bu tarz kısa virajların olduğu pistlerde çok iyi çalışıyor çünkü bu virajlar için oldukça kullanışlı olan küçük bir araçları var."

"Tam tersi olan daha uzun pistlerde ise biz daha güçlüyüz. Umarım Spa gibi yarışlarda bunu tekrar görürüz."

"Ferrari bu yıl tek turda çok hızlı. Bu pole pozisyonlarına da yansıyor. Yarışta ise bir pist onlar iyi oluyor, bir pistte biz. Ferrari'nin burada kazanmasını bekliyorum. Yaz arasından sonra örneğin Spa ve Monza'da biz kazanmaya çalışacağız."

"Fakat bu hafta sonu her şey normal geçerse, hiç şansımız olmayacak."