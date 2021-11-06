Horner pole pozisyonunu kaybetmeleri için Tsunoda'yı suçladı: "Tsunoda'landık!"

Meksika'ya favori olarak gelen ve pole pozisyonunu kazanması beklenen Red Bull, sıralamalarda Mercedes'in iki pilotunun arkasında kaldı. Max Verstappen pole pozisyonunun 0.350 saniye gerisinde 3. olurken onu, kendi evinde yarışan takım arkadaşı Sergio Perez takip etti.

Sıralamaların son bölümündeki ilk hakkında Mercedes pilotlarına geçilen şampiyona lideri Verstappen, ikinci hakkına daha iyi başlangıç yapmıştı ancak kendisinden hemen önce pist üstünde olan Tsunoda ve Perez'in pist dışına çıkması, Verstappen'in yavaşlamasına ve dolayısıyla pole pozisyonu için mücadele etmesine engel oldu.

Tsunoda, takım arkadaşı Pierre Gasly'e hava koridoru vermesi için ikinci bölümü yumuşak lastikle geçerek son bölüme kaldı ancak bu strateji, Red Bull'un zararına oldu.

Sıralamaların ardından Sky Sports F1'e konuşan Horner, Red Bull pilotlarının "Tsunoda'landıklarını" söyleyerek Japon pilotun kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Horner, "Tsunoda'landığımızı düşünüyorum. Her iki pilotumuz da son turlarında iyi gidiyordu. Max, 0.25 saniye daha iyiydi. Checo ise 0.2 saniyenin hemen altındaydı. Onun pistin o bölümünde neden gezindiğini anlayamıyorum. Bu hayal kırıklığı yarattı çünkü her iki pilotumuzu etkiledi. Bundan dolayı oldukça sinirlendiler. Ancak yine de gridde ikinci çizgideyiz ve oradan harika bir yarış çıkarabiliriz." dedi.

Horner, sıralamalarda arka kanatları üzerinde yapılan çalışmalar dikkat çekse de geriye düşmelerinde bunun bir etkisinin olmadığını söyledi.

Horner, "3. antrenman seansındayken bir şeyler gördük ve bunun üzerinde sadece biraz daha fazla koruma eklemek istedik. Sadece önlem amaçlıydı, başka bir şey yoktu. Performansımızı etkileyecek bir şey değildi."

"Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ekip bu gece nasıl olduğuna bakacaktır ancak yapılan modifikasyonlar endişeleri giderdi."

"Biraz yıpranma gördük ve ondan endişeliydik. Ciddi bir şey değil ama sadece risk almak istemedik." dedi.

Horner, Mercedes'in geçmişte burada yaşadıkları motorla alakalı sorunu çözdüğünü dünkü antrenmanlarda gördüklerini belirtti.

Horner, "Onlar, çok, çok hızlıydı. Dün, geçmişte burada yaşadıkları sorunu çözmeyi başardıklarını gördük. Açık bir şekilde bu sorunu çözmeyi başarmışlar. Biz, sıralamaların 3. seansında olmamız gerekenden düşük performans sergiledik. Ancak yine de çok, çok yakın olacak. Yarınki yarış çok yakın olacak. Gerçekten çok yakın olacak. Düzlük hızları güçlü, bu yüzden zor olacak."

"Burada dikkatli olmanız lazım çünkü sıcaklıklar kontrolün dışına çıktığı için uzun süre takip edemiyorsunuz. İlk fırsat 1. viraja gelirken olacak. 2019'a ait start görüntülerini yeniden izleyerek oranın biraz ilginç olduğunu görebilirsiniz. Hava koridoru, ilk turda gördüklerimizin en güçlüsü. Tribünleri ayağa kaldıracak bir start olacak. İki pilotumuzla birden iyi kalkış yapmalı ve iyi bir koridor yakalamaya çalışmalıyız." dedi.

Horner ayrıca geçmiş senelerde yaşananları da düşünerek ilk turda dikkatli olmaları gerektiğini kabul etti.

Horner, "Aksiyon tekrarı istemiyoruz. 2019'a bakarsanız, Max 3. sıradan başlamıştı ve Lewis 2. viraja çok agresif bir şekilde girmişti. Ardından lastik patlatınca, yarışın geri kalanı batmış oldu. Yarışı bitirmek için orada olmalıyız ve ben hâlâ bu yarış için harika bir fırsata sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ancak tabii ki bu sabaha göre her şey biraz daha zorlu görünüyor."

"Valtteri, Lewis'in önünde. Lewis yarışa kirli taraftan, Max ise temiz taraftan başlıyor. Dediğim gibi, ilk turun ardından nerede oldukları önemli olacak ve ardından stratejiye bakacağız."

"Burada hızlı bir yarış aracına sahip olduğumuza inanıyoruz. Bugün için hayal kırıklığı yaşıyoruz ancak yarın için hâlâ iyimseriz. İyi bir yarış çıkarabileceğimizi düşünüyorum." dedi.