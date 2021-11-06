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Horner pole pozisyonunu kaybetmeleri için Tsunoda'yı suçladı: "Tsunoda'landık!"

Ekleyen:
, Şef Editör

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, Meksika GP öncesinde pole pozisyonunu kaybetmelerinde, ikinci takımları AlphaTauri'den Yuki Tsunoda'nın etkili olduğunu söyledi.

Horner pole pozisyonunu kaybetmeleri için Tsunoda'yı suçladı: "Tsunoda'landık!"

Meksika'ya favori olarak gelen ve pole pozisyonunu kazanması beklenen Red Bull, sıralamalarda Mercedes'in iki pilotunun arkasında kaldı. Max Verstappen pole pozisyonunun 0.350 saniye gerisinde 3. olurken onu, kendi evinde yarışan takım arkadaşı Sergio Perez takip etti.

Sıralamaların son bölümündeki ilk hakkında Mercedes pilotlarına geçilen şampiyona lideri Verstappen, ikinci hakkına daha iyi başlangıç yapmıştı ancak kendisinden hemen önce pist üstünde olan Tsunoda ve Perez'in pist dışına çıkması, Verstappen'in yavaşlamasına ve dolayısıyla pole pozisyonu için mücadele etmesine engel oldu.

Tsunoda, takım arkadaşı Pierre Gasly'e hava koridoru vermesi için ikinci bölümü yumuşak lastikle geçerek son bölüme kaldı ancak bu strateji, Red Bull'un zararına oldu.

Sıralamaların ardından Sky Sports F1'e konuşan Horner, Red Bull pilotlarının "Tsunoda'landıklarını" söyleyerek Japon pilotun kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Horner, "Tsunoda'landığımızı düşünüyorum. Her iki pilotumuz da son turlarında iyi gidiyordu. Max, 0.25 saniye daha iyiydi. Checo ise 0.2 saniyenin hemen altındaydı. Onun pistin o bölümünde neden gezindiğini anlayamıyorum. Bu hayal kırıklığı yarattı çünkü her iki pilotumuzu etkiledi. Bundan dolayı oldukça sinirlendiler. Ancak yine de gridde ikinci çizgideyiz ve oradan harika bir yarış çıkarabiliriz." dedi.

Horner, sıralamalarda arka kanatları üzerinde yapılan çalışmalar dikkat çekse de geriye düşmelerinde bunun bir etkisinin olmadığını söyledi.

Horner, "3. antrenman seansındayken bir şeyler gördük ve bunun üzerinde sadece biraz daha fazla koruma eklemek istedik. Sadece önlem amaçlıydı, başka bir şey yoktu. Performansımızı etkileyecek bir şey değildi."

"Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ekip bu gece nasıl olduğuna bakacaktır ancak yapılan modifikasyonlar endişeleri giderdi."

"Biraz yıpranma gördük ve ondan endişeliydik. Ciddi bir şey değil ama sadece risk almak istemedik." dedi.

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