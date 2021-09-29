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Horner: "Pit stoplar artık daha zor"

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Horner, pit stoplar için getirilen yeni düzenlemelerin ardından, en hızlı takımda fark edilir bir gerileme olduğunu belirtti.

Horner: "Pit stoplar artık daha zor"

Mercedes, hibrid dönemin başından beri her yıl şampiyonluğu kazandı ama konu pit stop olunca, Red Bull her zaman kazanan takım olmayı başardı. Max Verstappen'in takımı bu yıl da en hızlı pit stopu yaptı.

Ancak yaz arasından bu yana tüm takımlar yeni pit stop kurallarıyla baş etmek zorunda kaldı. Öncesine kıyasla, bijon tabancasını çalıştıran dört mekaniker artık sürücünün ışığı yeşil yanmadan, bir butona basmak zorunda.

Böylece minimum pit stop süresi iki saniyeye düşüyor. Bu, Red Bull'un kolayca ulaşabildiği bir süre. Ancak takım, yeni kurallar geldiğinden beri zorlanıyor.

Christian Horner, Monza'da Verstappen'in Hamilton'la yan yana gelmesine sebep olan şeyin yavaş pit stop olduğunu belirtti. Sochi'de de Perez'in çok yavaş bir pit stopu olmuştu.

Horner, "Sochi biraz daha farklıydı. Perez'in sağ arka lastiği sıkışmıştı. Checo gitmek için sinyali aldığını düşündü ama yine de durmak zorunda kaldı. Bu yüzden gitmesi için sinyal verme prosedürü baştan alındı."

"Sadece birkaç saniye ama böyle bir durumda saniyeler birikiyor. Pit stoplar üzerine sürekli antrenman yapıyoruz ama artık daha zor olduğu doğru." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Horner: "McLaren'ın istikrarı yok"

Sochi'de McLaren oldukça güçlüydü. Horner, bunun kendisi için bir sürpriz olup olmadığı sorusuna, "Son pistlerde güçlü oldukları bir araca sahipler ama bazılarında ise bu güç daha az. Biraz dalgalı bir performansa sahipler."

"McLaren genel olarak iyi bir araca ve güçlü bir motora sahip. Ek olarak da iki özel yetenekli sürücüye ve harika bir takıma sahipler."

"McLaren'ın başardıkları büyük bir sürpriz değil ama yine de istikrarları yok." dedi.

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