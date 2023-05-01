Horner: "Pilotlarımız yarışmakta serbestler"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Sergio Perez ve Max Verstappen'in birbirleriyle yarışmakta özgür olduklarını ve bu sezon boyunca aralarındaki mücadelenin 'inişli çıkışlı' olmasını beklediğini söyledi.
Perez'in hem Cumartesi günkü Sprint yarışında hem de Pazar günkü yarışta elde ettiği zaferler sonucunda Meksikalı pilot, Takımlar Şampiyonası'nda Verstappen'in sadece altı puan gerisinde yer alıyor.
Horner, puanların ikili arasında paylaşıldığını görmekten mutlu olduğunu çünkü bunun her iki pilotun da gridin geri kalanıyla arayı açmasına yardımcı olduğunu vurguladı.
Her iki pilotun da güçlü performansının, rakiplerin formlarını geliştirmesi ve Red Bull'un bütçe sınırı cezasının sezon ilerledikçe etkilerini göstermeye başlaması durumunda faydalı olacak bir tampon oluşturmaya yardımcı olacağını da ekledi.
Horner şampiyonluk mücadelesi için, "Şu anda sadece ikisi var."
"Gridin geri kalanıyla aramızda küçük bir fark var ama önümüzde 19 yarış ve 5 Sprint daha var."
"Çok fazla yarış var ve gideceğimiz çok farklı pistler var, bu yüzden ikisi arasındaki mücadele inişli çıkışlı olabilir."
"Dayanıklılık önemli bir faktör olacak. Şu anda odaklandığımız şey, her iki pilotla da bir tampon oluşturmak."
Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing
Photo by: Red Bull Content Pool
"Çünkü Avrupa'ya döndüğümüzde, eminim ki büyük çaplı iyileştirmeler olacak. Elbette bu yıl geliştirme kapasitemiz azaldı, bu yüzden odak noktamız bu - bir boşluk yaratmaya çalışmak."
Horner, Red Bull kampında takım emri olmadığını ve Verstappen ile Perez arasındaki olası bir mücadeleye izin verildiğini açıkça belirtti.
Horner, "Dört yarışın ardından aralarında altı puan var, yani evet, ikisi de rekabetçi pilotlar."
"İkisi de kazanmak istiyor, bu işte olmalarının sebebi bu. Bugün yarışmakta özgürlerdi ve şu ana kadar tüm yıl boyunca da özgür oldular." dedi.
Bu durumun sezonun ilerleyen dönemlerinde de devam edip etmeyeceği sorusuna ise Horner şu yanıtı verdi: "Evet, takımın çıkarları pilotların çıkarlarından daha büyük hale gelene kadar (örneğin başka bir takımla mücadele ediyorsak) devam edecek. Ancak şu anda yarışmakta özgürler."
Horner, Bakü yarışı öncesinde her iki pilota da 2018 Azerbaycan GP'sinde Verstappen ve takım arkadaşı Daniel Ricciardo arasında yaşanan meşhur çatışmayı hatırlattığını açıkladı.
"Sanırım 2018 bu takımdaki herkesin hafızasına kazınmış durumda"
"Ve bu sabah toplantıda onlara yarışmakta özgür olduklarını ama 2018'in tekrarını istemediğimizi açıkladık."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 and Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 crash
Photo by: Sutton Images
"Birbirlerini olabildiğince zorladılar ve bugün ikisini ayıran ince bir fark vardı."
Horner ayrıca Perez'i; Monako, Singapur ve Cidde de dahil olmak üzere kazandığı zaferlerin ardından kariyerine bir sokak yarışı zaferi daha eklediği için övdü.
Horner, "Checo kesinlikle 'caddelerin kralı' lakabının ya da son belgesel dizisinin adı her ne olacaksa onun hakkını veriyor."
"Açıkçası, güvenlik aracının zamanlaması konusunda biraz şanslıydı. Ancak liderliği ele geçirdikten sonra, bir noktada dört saniyeye yakın bir fark yarattı ve yarışı kontrol etti, bu yüzden fırsatını kullandı ve bunu harika bir galibiyete dönüştürdü."
"Arkanızda Max Verstappen var. İşini hiç kolaylaştırmıyor. Ve bir noktada sanırım 3.7 saniyelik bir fark yaratmayı başardı. Tüm övgüler Checo'ya; bugün harika bir yarış çıkardı."
"Birbirlerini çok zorladılar ama biz sonuna kadar zorlamalarına izin verdik, yarış öncesinde planımız hep buydu." dedi.
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