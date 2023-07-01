Horner: "Pilotlarımız adil oldukları sürece sert yarışabilir"
Red Bull pilotlarının sınırı biraz aştığını belirten Christian Horner'a göre her ikisi de günün sonunda sert ve adil yarıştı.
Yarışın ilk turu, Sergio Perez ve Max Verstappen'in sıkı mücadelesine sahne oldu; Perez'in ilk virajda liderliği almasının ardından ilk iki sektörü mücadele ederek geçiren ikili, bir noktada hafif bir temas da yaşadı!
Mücadelenin galibi Verstappen olurken, Perez momentum kaybederek Hulkenberg'e de geçildi ve sonrasında yerini geri almasına rağmen takım arkadaşını yakalayamadı.
Olay hakkında konuşan Christian Horner ise pilotlarının sert ve adil yarıştığını düşünüyor.
Horner, "Dedikleri gibi, yarıştan sonra bu konu hakkında konuştular.
"Checo, Max'in sağ taraftan geldiğini görmemiş olabilir, neyse ki birbirlerine girmediler. Her şeyin ardından ilk iki sıra harika bir sonuç."
"Sert yarışabilirler ama birbirlerine de yer bırakmalılar -3. viraj öncesi durum pek de böyle değildi.
"Genel olarak birbirlerine yer bıraksalar da başlarda sıkıntı yaşadılar, dediğim gibi, sanırım Checo Max'in geldiğini görmedi." dedi.
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