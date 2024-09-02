Horner: "Performansımız endişe verici"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Ferrari'nin Charles Leclerc ile elde ettiği zaferi tebrik etti ve aracın performans sorunlarının üzerine eğilmeleri gerektiğini belirtti.



Horner, yarış sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öncelikle Charles'ın kendi evinde elde ettiği zafer için tebrik ederim."



"Bugün lastik aşınmamız nedeniyle tek pit stop stratejisini uygulayamadık."



"İtalya'dan çok işimiz olduğunu bilerek ayrılıyoruz."

"Stratejimiz bir dereceye kadar işe yaradı ama sonra biz de lastiklerde ufalanma sorunu yaşamaya başladık, dolayısıyla dün yaşadığımız sorunlar yarışta da karşımıza çıktı."

"Max'in iyi bir iş çıkardığını ve altıncı sırayı alabilmek için elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Checo da bugün iyi bir yarış çıkardı."



"Sanırım bitirdiğimiz yer, alabileceğimiz maksimum sonuçtu."

"Performansımız şu anda bir endişe kaynağı ve tüm takım bu konuda çok çalışıyor. Görünüşe göre bir denge sorunu var ve bunun çözülmesi gerekiyor. Gu yüzden fabrikadaki ekip sorunu çözebilmek için inanılmaz derecede yoğun çalışıyor."

"Bu hafta sonu, en azından bazı zayıf yönlerimizi gerçekten ortaya çıkardı."