Horner, Perez'le Verstappen arasındaki farka şaşırdı
Red Bull takım patronu Christian Horner, Max Verstappen'in Katar Grand Prix'sinde attığı "mega turu" överken, Sergio Perez'in bu kadar geride kalması karşısında "şaşkınlığını" gizlemedi.
Max Verstappen, Q3'teki ilk denemesinde çok iyi bir tur çıkarmayı başardı fakat ikinci denemesini tamamlamadan garaja döndü.
Buna rağmen rahat bir farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Bu yılki 10. pole pozisyonunu alan Verstappen'e takım patronu Christian Horner'dan övgü geldi.
Horner Sky Sports'a verdiği demeçte, "Neyse ki ilk tur harika bir turdu, ilk sektörü ve ilk virajı çok iyi geçti; en büyük darbeyi burada indirdi."
"Bir sonraki turda biraz daha fazlasını yapmaya çalıştı ve hata yaptı, ama neyse ki o garanti tur çok iyiydi."
Diğer tarafta Horner, Q2'de havlu atan Sergio Perez'in performansı nedeniyle şaşırmış durumda.
Horner, bu sezon kazandıkları çoğu puanı Verstappen aldığı için Perez'in ilerleme kaydetmesi gerektiğini söyledi.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, at AlphaTauri launch party at RESTIR
Fotoğraf: Motorsport.com / Japan
Horner şöyle konuştu: "Checo olmasaydı da şampiyonada lider olurduk ama şu anda ikisi arasındaki farkı açıklamak zor."
"Yazık çünkü Checo Q3'e kalmıştı; sonra tur zamanı silindi. Lando [Norris] ve Oscar [Piastri] de aynı şeyi yaşadı ve bu çok zor bir durumdu."
"Max işini yaptı, Checo için durum zordu."
Ancak Horner, Perez'e desteklerinin tam olduğunu da ekledi.
"Sergio zor bir dönemden geçiyor. Kendisi deneyimli bir adam fakat Formula 1'in en imrenilen koltuklardan birisinde oturduğu için çok büyük bir baskı altında."
"Onun bunun üstesinden gelebileceğine eminim. Takım Sergio'yu desteklemeli ve sezonu ikinci tamamlamak için elinden gelen her şeyi yapmalı."
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