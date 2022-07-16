Horner: "Perez'in sorunu aracın gelişimiyle değil, ayarlarla ilgili"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Red Bull RB18'in gelişiminde şu anda yalnızca Max Verstappen'e odaklandıkları önerisine katılmıyor.
Yeni Red Bull RB18, bu sezonun başında son şampiyonu Max Verstappen'in sürüş tarzına pek uymuyordu ve perde arkasında Red Bull'un aracı gelişim şekline dair memnuniyetsizlik vardı
Aracın ilk hali, takımın ikinci pilotu Sergio Perez'e daha uygun gibiydi ve Monako GP'de harika bir performans gösterip yarışı kazanmayı başardı.
Son haftalarda ise Red Bull temel olarak Verstappen'in araçta kendisini iyi hissetmeye çalışması için çalışmalar yaptı.
Hollandalı pilot artık daha rahat görünüyor fakat bu kez de Perez pek mutlu değil ve son yarışlarda özellikle tek turda araçtan en iyisini almakta zorlandı.
Horner, Red Bull'un getirdiği güncellemelerde daha çok Verstappen'e odaklanıp odaklanmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama ayarlar çok önemli."
"Bence Checo Silverstone'da çok rekabetçiydi. Ayrıca bana göre gerçekten iyi performans göstereceği başka yarışlar olacak."
"Yaptığımız güncellemeler kesinlikle tek yönlü değil, aracın genel manada daha iyi performans göstermesi için çalışıyoruz."
Perez, Monako GP'yi kazandıktan sonra şampiyonluk savaşına büyük oranda dönmüştü ancak son yarışlarda işler ters yönde gitti.
Montreal'de yarış dışı kalan Perez, Britanya'da durumu toparlasa da, Red Bull Ring'de yine yarış dışı kaldı.
Horner, Perez'in şampiyonluk şansına hâlâ inanıp inanmadığı sorulduğunda "Tabii ki" yanıtını verdi ve sözlerine şöyle devam etti: "Daha yolun yarısındayız ve çok şey olabilir."
"Sezon hâlâ çok uzun. Takımlar şampiyonası açısından mevcut durum ve sorunlar epey sinir bozucu ama Ferrari'de de sorunlar vardı."
"Bu hafta sonu bir pole pozisyonu ve sprint yarışındaki zaferle, hasarı sınırlamayı başardık. Max, Avusturya'da Charles'a sadece beş puan kaybetti."
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