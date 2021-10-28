Horner: "Perez'in sonuçları, yeni ayarlar sayesinde yükselişe geçti"

Meksikalı pilot sezon boyunca takım arkadaşı Max Verstappen'in temposuna ayak uydurmakta zorlandı ve 2021 boyunca sadece bir kez önde yer aldı.

Her ne kadar Haziran'da Bakü'de yapılan yarışla beraber takımdaki ilk galibiyetini almış olsa da Perez, Britanya ve Rusya Grand Prix'leri arasında altı zorlu yarış geçirdi ve sadece 16 puan aldı.

Bu süreçte Perez, Macaristan'da ilk virajda bir kazaya kurban gitti ve Hollanda'da güç ünitesi değiştirerek yarışa pit yolundan başladı.

Ancak Meksikalı pilot, hem Türkiye hem de Amerika'da üçüncülük alarak eski performansına dönmüş gibi duruyor.

Austin'de Perez, sezondaki en güçlü sıralama performanslarından birini ortaya koydu ve pole pozisyonundaki Verstappen'den sadece 0.2 saniye geride üçüncü oldu.

Horner, Perez'in özgüveninin artmasının zamanlama olarak çok büyük bir önem taşıdığını, Verstappen'in şampiyonluk savaşında ve takımın üreticiler şampiyonası mücadelesinde bunun büyük önem taşıdığını söyledi.

COTA yarışının ardından konuşan Horner, "Bence bu özgüven."

"Son birkaç yarışta ortaya çıkmaya başladı. Checo, Monza'da güçlüydü, Sochi'de güçlüydü, iki yarışta birden podyumda olması gerekiyordu."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, congratulate each other in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"İstanbul'da çok güçlüydü ve hafta sonunun tamamı boyunca tempoyu korudu. Bu nedenle bunun tamamen özgüven ile ilgili olduğuna inanıyorum. Senenin şu noktasında onun iyi sonuçlar almasına ihtiyacımız var. Bugün aldığı sonuç onun için gerçekten inanılmaz."

"Bence onun işine yarayacak yeni ayarlar bulmayı başardık. Aynı zamanda aracı, biraz daha onun stiline uygun hâle optimize etmeyi başardık."

"Önümüzde önemli yarışlar var, bu nedenle onun bugün yaptıklarını yapmasına ihtiyacımız var."

"Dün pole pozisyonunu alamadığı için şanssızdı. Ve ortaya koyduğu gelişim inanılmaz." dedi.

Perez ise Mexico City'de yapılacak olan kendi evindeki yarış hakkındaki beklentileri konusunda oldukça iyimser. Meksikalı pilotun, 2015'te takvime geri dönen Autodromo Hermanos Rodriguez'deki yarışlarda aldığı en iyi sonuç yedincilik oldu.

Konu hakkında konuşan Perez, "Bence iyi bir pakete sahibiz. Orada oldukça güçlü olacağız."

"Normalde Red Bull, Meksika'da inanılmaz güçlüydü, bu nedenle oradaki yarışı iple çekiyorum ve yeniden podyumda olmamızı umuyorum."