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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Perez'in performansını göz ardı etmek imkansızdı"

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Horner: "Perez'in performansını göz ardı etmek imkansızdı"
Ekleyen:
, Şef Editör

Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner, 2021'de kendileri adına mücadele edecek Sergio Perez'in 2020'de Racing Point ile gösterdiği performansı göz ardı etmenin imkansız olduğunu söyledi.

Racing Point'in 2021 için kendisiyle yollarını ayırma kararı almasının ardından boşta kalan ve gelecek sene sporda olmamasından endişe duyulan Perez, sonunda resmi olarak Red Bull Racing'le anlaşmaya vardı.

Red Bull'un Alex Albon'la devam edeceği düşünülüyordu ancak Perez'in bu sene gösterdiği performans ve aldığı sonuçlar, Red Bull'un kendisiyle anlaşmasında büyük paya sahip oldu.

Son yarışlarda düzenli olarak podyum mücadelesi veren Perez, Türkiye GP'de aldığı ikinciliğin ardından Sakhir GP'de damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerindeki ilk zaferini almıştı.

Horner, "Açıkçası bu karar inanılmaz zordu. Hepimiz Alex'in başarılı olduğunu görmek istiyorduk. Günün sonunda biz söylediğimizi yaptık ve Alex'e sezon boyunca hak tanıdık. Sezon bitmeden, tüm verilere sahip olmadan bir karar vermedik. Tam olarak bunu yaptık. Verilere ve iki pilot arasındaki farka baktığımızda, buna göre karar verdik."

"Sergio'nun sezon boyunca, özellikle de sezonun ikinci yarısında Racing Point'te gösterdiği performansı göz ardı etmek imkansızdı. Bu yüzden çok, çok zor bir karardı ve Alex'in sevimli bir insan olması bu kararı daha da zorlaştırdı. Ancak o, takımın önemli bir parçası olmaya devam edecek, 2021'de takımın önemli bir parçası olacak ve ana hedef olarak 2022 için gelişime odaklanacak. Tabii ki 2022'de yeniden kendisini aday yapmak için çalışacak ve o doğrultuda hazırlanacak." dedi.

Horner, F1'de 10 senelik deneyime sahip Perez'in özellikle McLaren'da geçirdiği dönemin ardından edindiği deneyimlerle Red Bull gibi büyük bir takımda sorun yaşayacağını düşünmüyor.

Horner, "O artık çok yönlü bir pilot ve kendisine verilen makine ile maksimumu alma konusunda olağan üstü bir yeteneğe sahip."

"Yıllardır elde ettiği başarılara ve aldığı podyumlara bakarsanız, o takıma çok katkıda bulunacak. Bu, bir kez daha gelecek sene Mercedes'e karşı rekabetçi bir takım kurma konusundaki kararlılığımızı gösteriyor." dedi.

Horner, Perez'in Max Verstappen karşısında zorlu bir mücadeleye sahip olacağını ancak her iki pilotun da beklentileri bildiklerini söyledi.

Horner, "Bence her iki taraf da çok gerçekçi. Perez, Max'in kalitesini biliyor."

"O artık olgunlaşmış bir pilot. Çok fazla deneyime sahip ve Max kalitesinde bir pilota karşı nelerle karşılaşacağını biliyor."

"Son birkaç yıldır muazzam bir formdaydı, bu yüzden bu meydan okumayı herhangi bir şekilde veya formda hafife aldığını sanmıyorum. Ama kendisini kanıtlama fırsatı bulduğu için kesinlikle çok mutlu olduğunu düşünüyorum. " dedi.

Verstappen ve Perez'in sert savaşma ihtimalli karşısında endişelerinin olup olmadığı sorulduğunda ise Horner, "Biz pilotlarımızın birbirleriyle çok yakın yarışmalarını, ancak bunun en uçta olmasını istiyoruz. Bizim hedefimiz pilotlar arasındaki mücadele değil, Mercedes'le farkı kapatmaya çalışmak olacak."

"Sergio yıllarca Nico Hulkenberg'le yarıştı ve o ikisi arasında bir sorun olduğunu hatırlamıyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez
Takımlar Red Bull Racing
Editör Abdullah Çelik

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