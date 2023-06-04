Horner: "Perez'in harika bir yarış çıkarabileceğine inanıyoruz"

Monako'nun ardından İspanya'da da kabus gibi bir Cumartesi günü geçiren Perez, ikinci bölümde son turuna başlarken bir hata yapması nedeniyle ekstra tur atmak zorunda kaldı.

Tura başlarken elenme riski altında kalan Perez'in kusursuz bir dereceye ihtiyacı vardı, ancak neredeyse hiç tempo tutturamadı ve 11. sırada kalarak elendi.

Sky F1'e konuşan Christian Horner, "Checo'nun ikinci bölümde yaşadığı performans düşüşü ne yazık ki onu biraz tedirgin etti."

"Kendisi için pek de iyi olmayan bir gündü, yarın 11. sıradan başlaması ona yapacak çok iş bırakıyor."

"Toparlanamayacak bir durum değil, puanlar Pazar günü veriliyor. Evet, bu sıralardan başlamak kolay değil, ancak harika bir yarış çıkarabileceğine inanıyoruz."

"Onun ne kadar iyi bir pilot olduğunun farkındayız, sadece kafasını toplaması gerekiyor. Umarım iyi bir strateji bulabilir ve yükselebiliriz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yarış başlarken kimin hangi lastikleri seçeceğini görmek strateji açısından büyüleyici olacak. Yağmur yağmadığı sürece her şeyi lastikler belirleyecek."

"Lastikler sıralama turlarında da önemli bir rol oynadı. İlk bölüm sona erer ermez hava akışı derecelerini fabrikaya gönderdik, iki aracı kıyasladılar ve iki aracın aynı yere basma gücü seviyesinde olup olmadığını kontrol ettiler. Herhangi bir fark yoktu."

"Cumartesi akşamı büyük bir inceleme daha yaptık, ancak her şey lastikleri doğru çalışma aralığına oturtmakla ilgiliydi. Checo sadece bunu yapamadı." dedi.