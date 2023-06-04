Önceki / 2023 İspanya GP öncesi: Yarış gridi Sonraki / İspanya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Horner: "Perez'in harika bir yarış çıkarabileceğine inanıyoruz"

Red Bull takım patronu Christian Horner, sıralama turlarına ikinci bölümde veda eden Sergio Perez'in yarışta yükselebileceğine inanıyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing

Monako'nun ardından İspanya'da da kabus gibi bir Cumartesi günü geçiren Perez, ikinci bölümde son turuna başlarken bir hata yapması nedeniyle ekstra tur atmak zorunda kaldı.

Tura başlarken elenme riski altında kalan Perez'in kusursuz bir dereceye ihtiyacı vardı, ancak neredeyse hiç tempo tutturamadı ve 11. sırada kalarak elendi.

Sky F1'e konuşan Christian Horner, "Checo'nun ikinci bölümde yaşadığı performans düşüşü ne yazık ki onu biraz tedirgin etti." 

"Kendisi için pek de iyi olmayan bir gündü, yarın 11. sıradan başlaması ona yapacak çok iş bırakıyor."

"Toparlanamayacak bir durum değil, puanlar Pazar günü veriliyor. Evet, bu sıralardan başlamak kolay değil, ancak harika bir yarış çıkarabileceğine inanıyoruz." 

"Onun ne kadar iyi bir pilot olduğunun farkındayız, sadece kafasını toplaması gerekiyor. Umarım iyi bir strateji bulabilir ve yükselebiliriz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yarış başlarken kimin hangi lastikleri seçeceğini görmek strateji açısından büyüleyici olacak. Yağmur yağmadığı sürece her şeyi lastikler belirleyecek."

"Lastikler sıralama turlarında da önemli bir rol oynadı. İlk bölüm sona erer ermez hava akışı derecelerini fabrikaya gönderdik, iki aracı kıyasladılar ve iki aracın aynı yere basma gücü seviyesinde olup olmadığını kontrol ettiler. Herhangi bir fark yoktu."

"Cumartesi akşamı büyük bir inceleme daha yaptık, ancak her şey lastikleri doğru çalışma aralığına oturtmakla ilgiliydi. Checo sadece bunu yapamadı." dedi.

paylaşım
yorumlar

2023 İspanya GP öncesi: Yarış gridi

İspanya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Aston Martin, Alonso'nun tabanındaki hasarın boyutunu açıkladı

Aston Martin, Alonso'nun tabanındaki hasarın boyutunu açıkladı

Formula 1
İspanya GP

Aston Martin, Alonso'nun tabanındaki hasarın boyutunu açıkladı Aston Martin, Alonso'nun tabanındaki hasarın boyutunu açıkladı

Ocon: "Barselona sıralama turları, Alpine'in performansını doğruladı"

Ocon: "Barselona sıralama turları, Alpine'in performansını doğruladı"

Formula 1
İspanya GP

Ocon: "Barselona sıralama turları, Alpine'in performansını doğruladı" Ocon: "Barselona sıralama turları, Alpine'in performansını doğruladı"

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Sergio Perez Daha fazlası
Sergio Perez
Glock Verstappen'i uyarıyor: "Alonso ciddi bir rakip olabilir"

Glock Verstappen'i uyarıyor: "Alonso ciddi bir rakip olabilir"

Formula 1
Monako GP

Glock Verstappen'i uyarıyor: "Alonso ciddi bir rakip olabilir" Glock Verstappen'i uyarıyor: "Alonso ciddi bir rakip olabilir"

Hakkinen: "Monako'da sürpriz olabilir"

Hakkinen: "Monako'da sürpriz olabilir"

Formula 1

Hakkinen: "Monako'da sürpriz olabilir" Hakkinen: "Monako'da sürpriz olabilir"

Perez, Monako GP'yi yeniden kazanmak istiyor

Perez, Monako GP'yi yeniden kazanmak istiyor

Formula 1
Monako GP

Perez, Monako GP'yi yeniden kazanmak istiyor Perez, Monako GP'yi yeniden kazanmak istiyor

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
İspanya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

İspanya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

Formula 1
İspanya GP

İspanya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler İspanya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Formula 1

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir" Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Formula 1

Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek" Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Son Haberler

Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip"

Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip"

SBK World Superbike
Misano

Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip" Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip"

Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor"

Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor"

F1 Formula 1
İspanya GP

Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor" Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor"

Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!"

Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!"

F1 Formula 1
İspanya GP

Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!" Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!"

Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı

Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı

LM24 Le Mans

Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.