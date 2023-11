Horner, Perez'in F1 geleceğine ilişkin "niyet" açıklamasını netleştirdi

Max Verstappen'in yanında yarışmasını sağlayacak sözleşmeye rağmen, Perez'in 2024 için takımdaki yerinin şüpheli olabileceğine dair spekülasyonlar vardı.

Bu teoriler, Horner'ın takımın Perez'i gelecek sezon için tutma niyetinde olduğunu söylemelerine rağmen -yarış dışı kaldığı- Meksika Grand Prix'sinden sonra daha da güçlendi.

Bu spesifik kelimenin kullanımı ilgi çekiciydi çünkü F1'de sıklıkla şifreli bir şekilde bir şeyin gerçekleştiğini, gerçekte ise başka bir şeyin söz konusu olduğunu ima etmek için kullanılıyordu.

Mexico City'de Perez'in geleceği hakkında konuşan Horner, "Checo'nun gelecek yıl için bizimle anlaşması var ve niyetimiz onun 2024'te araçta olması. Sürücüler şampiyonasını ikinci bitirmesi için ona elimizden gelen tüm desteği vereceğiz, ancak ikinci bitiremezse koltuğu kaybedeceği gibi bir önkoşul yok." demişti.

Brezilya'da Motorsport.com tarafından "niyet" kelimesini seçmesinde önemli bir şey olup olmadığı sorulduğunda Horner, Perez'in gelecek yıl takımda olacağından şüphe duymadığını söyledi.

Horner, "Checo'nun gelecek yıl bizim sürücümüz olacağına kesinlikle eminim ve netim."

“Şimdi eğer yaralandıysa ya da buna benzer bir şey varsa kontrolümüz dışında gelişen durumlar var demektir. Fakat net plan ve dolayısıyla net niyet onun devam edeceği yönünde. Yani devam etmeyi planlıyoruz. AlphaTauri sürücülerimizi açıkladık, Red Bull yarış sürücülerimiz var. 2024'te yarışlara bu şekilde çıkmayı planlıyoruz." dedi.

Horner, Perez'in geleceğinin şüpheli olduğu yönündeki spekülasyonları sürekli olarak reddetmek zorunda kalsa da, bitmek bilmeyen söylentilerin Red Bull takımı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı konusunda kararlı.

"Bunlar sadece dışarıda konuşuluyor. İçeride her şey her zaman oldukça açık."

Bununla birlikte, Perez'in kendisini meselelerden tamamen izole etmesinin imkansız olacağını kabul etse de, bu tür konuşmalarla başa çıkabileceğini düşünüyor.

Bunun Perez'i etkileyip etkilemediği sorusuna Horner, "Eminim öyledir. Ama bence onda gördüğümüz şey ve güçlü yönlerinden biri, psikolojik açıdan güçlü olması."

"Birçok kez kendini toparladı ve tekrar ayağa kalktı. Umarım şimdi de aynısını yapıyordur." cevabını verdi.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing, with his engineer and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing