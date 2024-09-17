Horner: "Perez'in Bakü'deki kazasından sonra yedek parça sıkıntısı çekiyoruz"

Sergio Perez'in F1 podyumuna geri dönme umutları, Azerbaycan Grand Prix'sinin sonunda Carlos Sainz ile yaşadığı çarpışmanın ardından suya düştü.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Sergio Perez'in Azerbaycan Grand Prix'sindeki kazasının ardından takımın yedek parça konusunda sıkıntı yaşadığını açıkladı.

Perez, Bakü yarışının son etaplarında podyumu kovalıyordu ve Ferrari ikilisi Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile kıyasıya bir mücadele içindeydi.

Yarışın sondan bir önceki turunda Perez ve Sainz 2. virajın çıkışında temas ederek yüksek hızda bariyerlere çarptı ve her iki araçta da ciddi hasar meydana geldi.

Horner, takımın bu hafta sonu Singapur'da yapılacak yarış için gerekli yedek parçaları tedarik etmekte zorlandığını ve Marina Bay Pisti'nin dar yapısının sürücüler için bir başka zorluk oluşturduğunu belirtti.

Horner Auto Motor und Sport'a yaptığı açıklamada “Yedek parça sıkıntısı çekiyoruz.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the Team Principals Press Conference Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

“Gerekli parçaları Cuma gününe kadar Singapur'a ulaştırmak için fabrikada beş gün boyunca çalışmamız gerekecek.” dedi.

Perez, takım arkadaşı Max Verstappen'i geride bıraktığı güçlü bir hafta sonunu tamamlamak için Nisan ayından bu yana ilk podyumunu elde etmeye çalışıyordu.

Sainz ile yaşadığı olay sırasında dördüncü sırada olmasına rağmen Horner, Meksikalı pilot için ikinciliğin mümkün olduğunu belirtti.

“Checo yarışın sonuna kadar öndeki iki sürücüyü geride bıraktı.”

“Tüm zaman boyunca kirli havada sürmesine rağmen, lastikler dayandı. Podyuma çıkma yolunda ilerliyordu.

“İkincilik mümkündü çünkü Leclerc'in arka lastikleri tamamen aşınmıştı.” diye ekledi.