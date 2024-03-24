Horner: "Perez'in aracı, Alonso'yu geçerken hasar aldı"

Perez, 6. sıradan başladığı Avustralya Grand Prix'sinde bir sıra yükselerek damalı bayrağı 5. sırada geçti.

Yarışın ardından Meksikalı pilot, hafta sonu boyunca yeterli hıza sahip olmadığını dile getirdi.

Red Bull takım patronu Horner, Perez'in farkında olmadığını ancak aracın tabanının hasar aldığını açıkladı.

"Muhtemelen farkında değil ama Sergio, Fernando'yu geçerken biraz hasar aldı ve aracın tabanında önemli miktarda yere basma kuvveti kaybetti."

"Bunu yaşadığınız anda lastik aşınmanız daha da kötüleşiyor. Stintlerin sonunda iyi değildik ki bu bizim araçlarımız için alışılmadık bir özellik. Bunu anlamamız gerekiyor."

Red Bull için bir diğer beklenmedik durum ise Max Verstappen'in henüz yarışın 4. turundayken fren sorunuyla yarış dışı kalmasıydı.

Horner, şampiyona liderinin yarış dışı kalmasının ardından hüsrana uğramasına rağmen takıma karşı oldukça nazik davrandığını açıkladı.

Horner, "Bu bir fren sorunuydu ve yarışın başından beri varmış gibi görünüyordu."

"Hasarı inceleyeceğiz ve buna neyin sebep olduğunu anlayacağız."

"Bir pilot yarış dışı kaldıktan sonra araçtan indiğinde hüsrana uğrayacaktır. Ancak [Verstappen] takıma karşı çok nazik davrandı. Bu olay tüm takımı derinden etkiledi ancak önemli olan bundan ders çıkarmak ve buna neyin sebep olduğunu anlamak."

"Üç yarış sonra, yarış dışı kalmasına rağmen hâlâ şampiyona lideri olması dikkate değer. Bugün pek çok ders çıkardık." dedi.