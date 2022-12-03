Perez'in lastik sorunları için Horner: "Küçük farkların sonucu büyük olabiliyordu"

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Perez, F1 kariyeri boyunca genel olarak lastik kullanımı açısından en güçlü pilotlardan birisi olarak ön plana çıkmıştı. Perez'in özellikle Sauber ve Force India'da yarıştığı dönemlerde, lastik kullanımı sayesinde iyi sonuçlar elde ettiği birçok yarış oldu.

Ancak Perez, sezon finalinin gerçekleştirildiği Abu Dhabi GP'de bu seneki Pirelli lastiklerinde zorlandığını kabul etti.

Perez, "Bu seneki bu lastiklerle, yarış içerisinde onları idare etme konusunda biraz zorlandım."

"Umarım gelecek sene için bu alanda ilerleme kaydederiz ve biraz daha güçlü oluruz." demişti.

Perez'in lastik yönetimi konusunda yaşadığı sorun, Abu Dhabi'de pahalıya mal oldu çünkü yarışın başında ön lastiklerini çok fazla kullanan Red Bull pilotu, iki pit stop yapmak zorunda kalmıştı.

Bu hamlenin ardından Perez, şampiyonadaki rakibi Ferrari pilotu Charles Leclerc'e pist üstü pozisyonunu verdi ve yarışın kalan kısmında onu geçmeyi başaramadı. Bunun sonucunda Perez, şampiyonayı Leclerc'in arkasında üçüncü sırada tamamladı.

Motorsport.com'a konuşan Horner, ayarlarda yapılan küçük değişikliklerin lastiklerin performansı üzerinde çok daha büyük etkisinin olduğunu söyledi.

Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Horner, "Bu sene gördüğümüz şey, marjların çok iyi olmasıydı."

"Yani ön kanatta ya da sürüş yüksekliğinde bir tık değişiklik yapsanız ya da mekanik dengeyi küçük oranda değiştirseniz, bunun lastik ömrü üzerinde çok büyük etkisi olabiliyor."

"Checo birçok yarışta lastikler üzerinde harika iş çıkardı. Abu Dhabi'de Charles ve Max'e [Verstappen] kıyasla ön sağ lastiğin aşırı ufalanmaya başladığı ilk bölüm pahalıya mal oldu."

"Bu yüzden pit stop yapmayı planladığımız aralığın dışına çıktı ve tek pit stop stratejisi olumsuz etkilendi. Bu yüzden daha atak olmak için iki pit stop yapmak zorunda kaldık." dedi.

Perez, genel olarak sezon boyunca Verstappen ile istikrarlı mücadele edemedi. Perez, takım arkadaşının 15 galibiyeti karşısında 2 kez kazanabildi ve sezonu, onun 149 puan gerisinde tamamladı.