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Formula 1 İspanya GP

Horner: "Perez'i yarışın içine sokmalıyız"

Red Bull takım patronu, İspanya Grand Prix'sinin ardından yarışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the team principals Press Conference

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Red Bull takım patronu Christian Horner, İspanya GP hakkında Sky Sports F1'e şunları söyledi:

"Onu üç pit stop stratejisine aldık ve işe yaradı. Son turda Gasly'yi geçti. Bu yarıştan oldukça fazla özgüven kazanacaktır.”

"Teorik olarak sekizinci olabileceğini söyledik ve bunu başardı. Onu daha fazla yarışın içine sokmamız gerekiyor."

Perez'in Takımlar Şampiyonasına yardımcı olmasını sağlamak için bir şeylerin değişmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda:

"Yanılmıyorsam, takım olarak en fazla puanı biz topladık, bu yüzden bunu yapmaya devam ettiğimiz sürece, takımlar şampiyonası sağlıklı görünmeye devam ediyor.”

"Sergio yılın başında harika bir başlangıç yaptı. Sadece ilk dört ya da beş yarışta sahip olduğu formu tekrar yakalaması gerekiyor. Bunu yapabileceğini biliyoruz. Onu doğru zihinsel duruma getirip performans göstermesini sağlamak gerekiyor." dedi Horner.

Red Bull’un en hızlı araba olup olmadığı sorulduğunda Horner şöyle yanıtladı:

"Bence durum yakın. Küçük farklar var.”

"Max ve Lando, diğer araçların 18 saniye önündeydi. Sonunda işimizi bitirdik ve maksimum puan aldık.”

"Miami'den beri, Lando muhtemelen en dikkat çekici rakip oldu ve kazanmak için en üst düzeyde olmamız gerekecek.”

"Durum yakın ama biz kazanmaya devam ediyoruz.”

"McLaren harika bir iş çıkarıyor, Ferrari çok uzakta değil, Mercedes iyileşiyor, ama biz önde olmaya devam ediyoruz.”

Horner'ın Verstappen hakkında ise şunları söyledi:

"O kadar kararlı ki, hiç şakası yok.”

"Bence bu onun en önemli niteliklerinden biri, eğer oradaysa, gideceğini bilirsiniz. Diğer sürücüler de bunu bilir."

Red Bull patronu Christian Horner yarışın ilk turu hakkında da açıklamalarda bulundu:

“Yarışın ilk turu kritikti.”

"Max [Verstappen] harika bir yarış çıkardı ve stratejik olarak doğru kararları aldık. Optimum yarış süresi için gittik ve bu işe yaradı.

"McLaren'ın lastik farkıyla geri döneceğini biliyorduk ama elimizde yeterince avantaj vardı.”

"İlk tur kritik oldu ve George [Russell] geçişi daha da önemliydi."

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