Horner, Perez'i övdü: "Max ile mükemmel çalışıyor"

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Sergio Perez, bu yılın ilk yarışlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve Monako GP'yi kazanmasının ardından şampiyonluk için savaşabileceği yorumları vardı.

O dönemde Perez'in sözleşmesi 2024 sonuna kadar uzatıldı ve en az iki yıl daha Avusturyalı ekip için yarışacağı açıklandı.

Ancak o zamandan bu yana işler değişti ve Perez iki kez yarış dışı kalırken, özellikle sıralama turlarında geride kalmaya başladı.

Yine de Red Bull takım patronu Christian Horner, Perez'in pozitif yönde ilerlediğini düşünüyor.

Horner, "Sergio artık takıma adapte oldu."

"Yeni teknik düzenlemeler ona gayet iyi uyuyor. İyi bir iş çıkarıyor. Monako'da kazandı ve Cidde'de kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı."

"Şimdiden harika yarışlar çıkardı, örneğin Silverstone'da da iyi bir seviyedeydi."

"Kendine olan güveninin arttığını görebilirsiniz. Artık onun için yeni olan hiçbir şey yok. Oysa geçen yıl, pandemi nedeniyle fabrikayı sadece yılın son bölümünde dolaşabildi ve insanlarla o dönemde tanışabildi."

"Yeni bir takıma tuhaf şekilde katıldı. Gördüğünüz üzere şimdi daha rahat. Mühendisleriyle iyi bir ilişkisi var. Max'le olan çalışma ilişkisi, daha önce pilotlarımız arasında olan ilişkilerden daha iyi."

"Max'in takım arkadaşı olmak da kolay bir iş değil. Mümkün olan en iyi sürücüleri istiyoruz ancak bu ikili birbirine gerçekten çok yakışıyor."

"İki alfa pilotunuz varsa , o zaman bu yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Sergio şu anda sahip olduğu aracı en iyi şekilde kullanıyor ve elinde bir fırsat olduğunu biliyor."

"Fakat bunu tüm sezon boyunca akıllıca kullanması gerektiğini de biliyor."