Prime'a abone ol
Formula 1 Amerika GP
Haberler

Horner: "Perez'e uyarı vermeyi düşünmedik"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Sergio Perez'e uyarı verdikleri iddiasını yalanladı.

Editör Ezel Tan
Güncelleme
Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez'in son haftalardaki kötü performansından ötürü koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Perez'in anlaşması 2024 sezonunun ardından sona erecek fakat iddialar şampiyona ikinciliğini kaybetmesi halinde kontratının feshedileceği yönünde.

Austin yarışı öncesinde Daily Mirror'a konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner bu iddiaları reddetti.

Horner, "Böyle bir senaryoyu tartışmadık ya da düşünmedik bile."

"Sergio bizim pilotumuz ve ona en büyük desteği vermek istiyoruz."

"Önünde hâlâ birçok yarış olmasına ve güçlü rakiplerle karşı karşıya olmasına rağmen sürücüler şampiyonasında ikinci olabileceğine inanıyoruz."

"Takım, Sergio'yu tecrübesi ve baskıyla başa çıkma becerisi nedeniyle takıma getirdi. Kendisi 2021 ve 2022'de bizim için çok şey yaptı, geçen sezon ve bu sezon takımlar şampiyonasını kazanmamıza katkıda bulundu."

Sergio Perez, Red Bull Racing, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

"Son birkaç yarışta görememiş olsak da neler yapabileceğini biliyoruz. Takım onu destekliyor ve sezon başındaki formuna geri dönmesini istiyor."

"Sergio zor bir sezon geçiriyor ama Max'in takım arkadaşı olmak da kolay değil - bunun getirdiği zihinsel zorluğu unutmamalısınız."

"Sıralama turları Sergio'nun zayıf noktası ama yarışlarda neler yapabileceğini biliyoruz."

"Takım bu yıl altı duble yaptı, Sergio iki yarış kazandı ve sürücüler şampiyonasında Lewis Hamilton'ın 30 puan önünde ikinci sırada yer alıyor. Her şey aslında o kadar da kötü değil!"

"Geçen hafta Perez daha önce hiç yapmadığı şekilde üç gün boyunca simülatörde çalıştı. Bu üç gün, Katar ve Japonya'da kendisini engelleyen sorunların temel nedenini bulmasına yardımcı oldu."

"Gerçekten ilerleme kaydettiğini düşünüyorum. Sergio'nun bu hafta sonu öne çıkmasını umuyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Aston Martin, Alonso'nun sözleşmesini uzatmaya hazır!
Sonraki haber Herbert: "Verstappen, rakipleri üzerinde Senna benzeri bir etki yarattı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Perez: "0.1 saniye büyük bir fark yaratabilirdi"

Perez: "0.1 saniye büyük bir fark yaratabilirdi"

Formula 1
Amerika GP

Perez: "0.1 saniye büyük bir fark yaratabilirdi" Perez: "0.1 saniye büyük bir fark yaratabilirdi"

Hamilton: "Yeni güncellemeyle ön tarafa daha da yaklaştık"

Hamilton: "Yeni güncellemeyle ön tarafa daha da yaklaştık"

Formula 1
Amerika GP

Hamilton: "Yeni güncellemeyle ön tarafa daha da yaklaştık" Hamilton: "Yeni güncellemeyle ön tarafa daha da yaklaştık"

Amerika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Amerika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Formula 1
Amerika GP

Amerika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları Amerika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Son Haberler

Perez: "0.1 saniye büyük bir fark yaratabilirdi"

Perez: "0.1 saniye büyük bir fark yaratabilirdi"

F1 Formula 1
Amerika GP

Perez: "0.1 saniye büyük bir fark yaratabilirdi" Perez: "0.1 saniye büyük bir fark yaratabilirdi"

Hamilton: "Yeni güncellemeyle ön tarafa daha da yaklaştık"

Hamilton: "Yeni güncellemeyle ön tarafa daha da yaklaştık"

F1 Formula 1
Amerika GP

Hamilton: "Yeni güncellemeyle ön tarafa daha da yaklaştık" Hamilton: "Yeni güncellemeyle ön tarafa daha da yaklaştık"

Leclerc: "Harika bir iş çıkardık"

Leclerc: "Harika bir iş çıkardık"

F1 Formula 1
Amerika GP

Leclerc: "Harika bir iş çıkardık" Leclerc: "Harika bir iş çıkardık"

Alonso: "Hafta sonunun kalanı bizim için bir 'test seansı' olacak"

Alonso: "Hafta sonunun kalanı bizim için bir 'test seansı' olacak"

F1 Formula 1
Amerika GP

Alonso: "Hafta sonunun kalanı bizim için bir 'test seansı' olacak" Alonso: "Hafta sonunun kalanı bizim için bir 'test seansı' olacak"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol