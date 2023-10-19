Horner: "Perez'e uyarı vermeyi düşünmedik"

Sergio Perez'in son haftalardaki kötü performansından ötürü koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Perez'in anlaşması 2024 sezonunun ardından sona erecek fakat iddialar şampiyona ikinciliğini kaybetmesi halinde kontratının feshedileceği yönünde.

Austin yarışı öncesinde Daily Mirror'a konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner bu iddiaları reddetti.

Horner, "Böyle bir senaryoyu tartışmadık ya da düşünmedik bile."

"Sergio bizim pilotumuz ve ona en büyük desteği vermek istiyoruz."

"Önünde hâlâ birçok yarış olmasına ve güçlü rakiplerle karşı karşıya olmasına rağmen sürücüler şampiyonasında ikinci olabileceğine inanıyoruz."

"Takım, Sergio'yu tecrübesi ve baskıyla başa çıkma becerisi nedeniyle takıma getirdi. Kendisi 2021 ve 2022'de bizim için çok şey yaptı, geçen sezon ve bu sezon takımlar şampiyonasını kazanmamıza katkıda bulundu."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

"Son birkaç yarışta görememiş olsak da neler yapabileceğini biliyoruz. Takım onu destekliyor ve sezon başındaki formuna geri dönmesini istiyor."

"Sergio zor bir sezon geçiriyor ama Max'in takım arkadaşı olmak da kolay değil - bunun getirdiği zihinsel zorluğu unutmamalısınız."

"Sıralama turları Sergio'nun zayıf noktası ama yarışlarda neler yapabileceğini biliyoruz."

"Takım bu yıl altı duble yaptı, Sergio iki yarış kazandı ve sürücüler şampiyonasında Lewis Hamilton'ın 30 puan önünde ikinci sırada yer alıyor. Her şey aslında o kadar da kötü değil!"

"Geçen hafta Perez daha önce hiç yapmadığı şekilde üç gün boyunca simülatörde çalıştı. Bu üç gün, Katar ve Japonya'da kendisini engelleyen sorunların temel nedenini bulmasına yardımcı oldu."

"Gerçekten ilerleme kaydettiğini düşünüyorum. Sergio'nun bu hafta sonu öne çıkmasını umuyorum." dedi.