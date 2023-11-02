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Formula 1 Brezilya GP
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Horner: "Perez'e hâlâ inanıyoruz"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Sergio Perez'in pilotlar şampiyonasını ikinci sırada tamamlamasını umuyor fakat bunu yapamasa bile takımda kalacağını söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Red Bull için yarışan Sergio Perez, bu yıl şimdiye kadar iki zafer elde ederken, takım arkadaşı Max Verstappen 16 zafer aldı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Perez son yarışlarda puan dahi almakta güçlük çekti ve şampiyona ikinciliğini kaybetme ihtimali var.

Kalan üç yarışta bunu başaramaması halinde koltuğunu Daniel Ricciardo'ya kaybedebileceği konuşuluyor.

Fakat Red Bull takım patronu Christian Horner, kendisine böyle bir şart koymadıklarını yineledi. Aksine kendisine güvendiklerini dile getirdi.

Horner, "İkinciliği elde etmek için önünde üç yarış var."

"Lewis ile arasında 20 puan var."

"Bazı talihsizlikler yaşadı, bazı sorunlarla karşılaştı ama biz yıl sonuna kadar bunu başarabileceğine inanıyoruz." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Perez'in sezonu Hamilton'ın arkasında bitirmesi halinde koltuğunu kaybedip kaybetmeyeceği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Bu o kadar da basit bir şey değil."

"Koşullara bakmak gerekiyor. Checo'nun bizimle gelecek yıl için anlaşması var ve bizim niyetimiz onu 2024'te araçta tutmak."

"İkinci bitirmesi için ona elimizden gelen desteği vereceğiz fakat bitiremezse de problem olmayacak."

"O kaya gibi sağlam biri ve bu yüzden araçta. Zihinsel olarak her zaman kendini toparlayabiliyor."

"Kendini toparlayacak ve bunu motivasyona dönüştürecek. Brezilya'da bir sprint yarışı, ardından bir cadde pisti olan Las Vegas var. Sergio cadde pistlerinde her zaman iyi oldu. Ayrıca Abu Dhabi'de de her zaman rekabetçiydi."

"Ekibin tam desteğine sahip olacak."

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Ezel Tan
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