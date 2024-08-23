Horner: "Perez'e güveniyoruz"

Red Bull, 2024 sezonunda şimdiye kadar liderliğini koruyarak hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında önde gidiyor.



Ancak son beş yarışta McLaren ve Mercedes’e karşı kaybedilen puanlar, takım içindeki gerilimi artırdı.



Özellikle Sergio Perez’in performansı medyada tartışma konusu olurken, takım patronu Christian Horner, Perez'e olan güvenini vurguladı ve onu desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.



Christian Horner, Perez’e olan güvenini şu sözlerle dile getirdi: "Şu anda en iyi iki pilota sahip olduğumuza inanıyoruz."



"Eğer farklı bir seçenek olsaydı, bunu şimdiye kadar değiştirmiş olurduk."



"Sezonun başında Checo, ilk beş yarışta dört podyum aldı. Bu performansını geri kazanması için ona ihtiyacı olan desteği veriyoruz."



"Onun tekrar formuna kavuşmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca, her pilotun baskı altında olduğunu ve bu baskıyı yönetmenin Formula 1'de başarı için kritik olduğunu biliyoruz."