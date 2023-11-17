Horner, Perez'e güveniyor: "Max'e ihtiyacı yok"
Meksikalı pilot, sezonun son iki yarışı olan Las Vegas ve Abu Dabi GP'lerine Red Bull için önemli bir rol üstlenerek çıkacak.
Red Bull takım patronu Christian Horner, Sürücüler Şampiyonasında Perez'in ikinci olmasına olan inancını yineledi.
Sergio Perez, sezonun son iki yarışına Lewis Hamilton ile arasında 32 puan farkla çıkıyor.
Perez'in sezonu, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'la arasında 6 puandan fazla bir farkla bitirmesi durumunda Red Bull için tarihi bir-ikiye imza atabilir.
Horner'a, Perez'in sezonu ikinci bitirmesi için takım arkadaşı Max Verstappen'e ihtiyacı olup olmadığı sorulduğunda, Horner, "Dürüst olmak gerekirse Max'in yardımına ihtiyacı olacağını düşünmüyorum."
"İkinci sırayı garantilemesi için Vegas'ta, Hamilton'un önünde ya da hemen arkasında yarışı bitirmesi gerekiyor."
"Kalan yarışlara kupa finali gözüyle bakıyoruz, birkaç yarış önce Katar'da şampiyonluğu elde ettiğimizden beri bu şekilde hareket ediyoruz."
Horner: "Perez hakkındaki soru işaretleri medyadan kaynaklanıyor"
Japonya ve Meksika GP'lerindeki "şok edici" performansları da dahil olmak üzere son zamanlarda sergilediği performansı yüzünden birçok eleştiriye maruz kaldı.
Ancak Horner, Perez'in gelecekteki Red Bull koltuğuyla ilgi olan spekülasyonların şu anda masada olmadığı ve bu spekülasyonların sebebinin, olayların medyadaki yansıtılma şekli yüzünden olduğunu düşünüyor.
Horner: "Onun üzerinde soru işareti bırakan tek kişi sizsiniz (medya)."
"Checo önümüzdeki yıl da bizim pilotumuz olacak. Zorlu bir altı hafta geçirdi ancak formunu yeniden bulmaya başladı."
"São Paulo'daki yarışta performansı çok iyiydi, Austin'de de çok güçlüydü, formunu yeniden buluyor."
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Sergio Perez, Red Bull Racing
"Önümüzdeki birkaç yarışta neler yapabileceğine bakacağız ama 2024'te Max ile ikisi bizim pilotumuz olacak."
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