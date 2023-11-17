Prime'a abone ol
Formula 1 Las Vegas GP
Haberler

Horner, Perez'e güveniyor: "Max'e ihtiyacı yok"

Meksikalı pilot, sezonun son iki yarışı olan Las Vegas ve Abu Dabi GP'lerine Red Bull için önemli bir rol üstlenerek çıkacak.

Editör Elif Adli
Yayın tarihi
Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Red Bull takım patronu Christian Horner, Sürücüler Şampiyonasında Perez'in ikinci olmasına olan inancını yineledi.

Sergio Perez, sezonun son iki yarışına Lewis Hamilton ile arasında 32 puan farkla çıkıyor.

Perez'in sezonu, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'la arasında 6 puandan fazla bir farkla bitirmesi durumunda Red Bull için tarihi bir-ikiye imza atabilir.

Horner'a, Perez'in sezonu ikinci bitirmesi için takım arkadaşı Max Verstappen'e ihtiyacı olup olmadığı sorulduğunda, Horner, "Dürüst olmak gerekirse Max'in yardımına ihtiyacı olacağını düşünmüyorum." 

"İkinci sırayı garantilemesi için Vegas'ta, Hamilton'un önünde ya da hemen arkasında yarışı bitirmesi gerekiyor."

"Kalan yarışlara kupa finali gözüyle bakıyoruz, birkaç yarış önce Katar'da şampiyonluğu elde ettiğimizden beri bu şekilde hareket ediyoruz."

Horner: "Perez hakkındaki soru işaretleri medyadan kaynaklanıyor"

Japonya ve Meksika GP'lerindeki "şok edici" performansları da dahil olmak üzere son zamanlarda sergilediği performansı yüzünden birçok eleştiriye maruz kaldı.

Ancak Horner, Perez'in gelecekteki Red Bull koltuğuyla ilgi olan spekülasyonların şu anda masada olmadığı ve bu spekülasyonların sebebinin, olayların medyadaki yansıtılma şekli yüzünden olduğunu düşünüyor.

Horner: "Onun üzerinde soru işareti bırakan tek kişi sizsiniz (medya)."

"Checo önümüzdeki yıl da bizim pilotumuz olacak. Zorlu bir altı hafta geçirdi ancak formunu yeniden bulmaya başladı."

"São Paulo'daki yarışta performansı çok iyiydi, Austin'de de çok güçlüydü, formunu yeniden buluyor."

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing

"Önümüzdeki birkaç yarışta neler yapabileceğine bakacağız ama 2024'te Max ile ikisi bizim pilotumuz olacak."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Las Vegas GP 2. antrenman seansı ertelendi - Seans 13'te başlayıp 90 dk olabilir

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Elif Adli
Wolff'tan Hamilton'ın tahminine yanıt: "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

Wolff'tan Hamilton'ın tahminine yanıt: "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

Formula 1

Wolff'tan Hamilton'ın tahminine yanıt: "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" Wolff'tan Hamilton'ın tahminine yanıt: "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

Bottas, yardım amaçlı "çıplak takvim" çıkarttı

Bottas, yardım amaçlı "çıplak takvim" çıkarttı

Formula 1
Las Vegas GP

Bottas, yardım amaçlı "çıplak takvim" çıkarttı Bottas, yardım amaçlı "çıplak takvim" çıkarttı

Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor"

Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor"

Formula 1
Las Vegas GP

Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor" Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor"

Sergio Perez
Daha fazlası
Sergio Perez
Perez, yarışta Ferrari ile yakın bir mücadele bekliyor

Perez, yarışta Ferrari ile yakın bir mücadele bekliyor

Formula 1
Las Vegas GP

Perez, yarışta Ferrari ile yakın bir mücadele bekliyor Perez, yarışta Ferrari ile yakın bir mücadele bekliyor

Marko: "Eleştirmeden önce Las Vegas'a bir şans vermeliyiz"

Marko: "Eleştirmeden önce Las Vegas'a bir şans vermeliyiz"

Formula 1
Las Vegas GP

Marko: "Eleştirmeden önce Las Vegas'a bir şans vermeliyiz" Marko: "Eleştirmeden önce Las Vegas'a bir şans vermeliyiz"

Bradley: "Norris, Perez'in yerine geçebilecek en önemli aday"

Bradley: "Norris, Perez'in yerine geçebilecek en önemli aday"

Formula 1

Bradley: "Norris, Perez'in yerine geçebilecek en önemli aday" Bradley: "Norris, Perez'in yerine geçebilecek en önemli aday"

Son Haberler

Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken"

Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken" Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken"

Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!"

Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!" Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!"

Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim"

Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim" Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim"

F1 tarihindeki en son 7 rögar / drenaj kapağı kazası

F1 tarihindeki en son 7 rögar / drenaj kapağı kazası

F1 Formula 1
Las Vegas GP

F1 tarihindeki en son 7 rögar / drenaj kapağı kazası F1 tarihindeki en son 7 rögar / drenaj kapağı kazası

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol