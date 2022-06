Horner: "Perez'e giden 'savaş yok' talimatı takım emri değildi"

Red Bull, Azerbaycan GP'de dört yıl önce sürücüleri arasında yaşanan kazanın tekrarlanmaması için Sergio Perez'e takım arkadaşı ile savaşmamasını söyledi.

Max Verstappen ve Daniel Ricciardo, 2018 Azerbaycan GP'de pozisyon mücadelesi verirken kaza yapmıştı. Şimdi ise Max Verstappen'in yanında Perez bulunuyor.

Bugünkü yarışta Perez'e, kendisine yetişen Verstappen'e karşı liderlik için "savaşmaması" söylendi. Takım patronu Christian Horner, RaceFans'in sorusuna karşılık 2018'in tekrarlanmasını istemediğini söyledi.

Horner, "İki sürücü arasındaki tempo farkı çok fazlaydı."

"Bu sabah bu konuyu tartıştık ve 'bakın, eğer birbirinizle yarışacaksanız yer bırakın' dedik. Bugün de bunu yaptılar."

"2018'i unutmuş değiliz. Bu yüzden sürücülerin şampiyonanın bu noktasında birbirlerine adil olması çok önemliydi."

"Çünkü önceliğimiz Ferrari'ye karşı puanları maksimize etmek. Şu anda araçlarının çok hızlı olduğunu biliyoruz, işlerin ne kadar hızlı değişebileceğini gördük. Bu yüzden takım olarak önceliğimiz bu olmalı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images