Horner: "Perez'e giden 'savaş yok' talimatı takım emri değildi"

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Red Bull, Azerbaycan GP'de dört yıl önce sürücüleri arasında yaşanan kazanın tekrarlanmaması için Sergio Perez'e takım arkadaşı ile savaşmamasını söyledi.

Max Verstappen ve Daniel Ricciardo, 2018 Azerbaycan GP'de pozisyon mücadelesi verirken kaza yapmıştı. Şimdi ise Max Verstappen'in yanında Perez bulunuyor.

Bugünkü yarışta Perez'e, kendisine yetişen Verstappen'e karşı liderlik için "savaşmaması" söylendi. Takım patronu Christian Horner, RaceFans'in sorusuna karşılık 2018'in tekrarlanmasını istemediğini söyledi.

Horner, "İki sürücü arasındaki tempo farkı çok fazlaydı."

"Bu sabah bu konuyu tartıştık ve 'bakın, eğer birbirinizle yarışacaksanız yer bırakın' dedik. Bugün de bunu yaptılar."

"2018'i unutmuş değiliz. Bu yüzden sürücülerin şampiyonanın bu noktasında birbirlerine adil olması çok önemliydi."

"Çünkü önceliğimiz Ferrari'ye karşı puanları maksimize etmek. Şu anda araçlarının çok hızlı olduğunu biliyoruz, işlerin ne kadar hızlı değişebileceğini gördük. Bu yüzden takım olarak önceliğimiz bu olmalı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Böylelikle Perez'e üç yarıştan ikisinde Verstappen'e izin vermesi gerektiği söylenmiş oldu. Fakat Horner, bugünkü çağrının "takım emri" olmadığını söyledi.

Horner, "Bugün takım emri verilmedi."

"Bu sadece daha hızlı ve daha yavaş bir araca sahip olmanızla ilgili bir durumdu. Max'in önemli bir tempo avantajı vardı. O sırada Checo'nun arka lastiğine şiddetli bir ufalanma vardı."

"Yani bu sadece 'çocuklar, birbirinizi duvara sokmayın, eğer biri daha hızlıysa teslim olun ve takım için en iyi sonucu almaya odaklanalım' önermesiydi." dedi.

Horner, Perez'in hareketini övdü ve şunları söyledi: "Checo olgun biri."

"Büyük resmi görüyor ve bunun uzun bir şampiyona olduğunu anlıyor. Monako ve dünkü sıralamanın ardından kariyerinin en iyi formunda."

"Bu hafta sonu öngörülerimizden faydalanmış olabiliriz, belki de sıralama turları için yaptığımız ayarlarda aracın arkasına onun deneyimlediğinden daha fazla yük bindirmişizdir. Bu bakılması gereken bir şey. Max, o sırada Checo'dan kesinlikle daha iyi durumdaydı."