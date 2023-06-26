Horner: "Perez'e destek olacağız"

Sergio Perez üst üste üç yarıştır sıralama turlarında son bölüme kalamadı ve Kanada'daki yarışın ardından şampiyonada Max Verstappen ile arasındaki fark 69 puana çıktı.

Meksikalı pilot sezona çok iyi başlamış ve aldığı iki galibiyetle takım arkadaşının üzerinde baskı kurmaya başlamıştı.

Fakat bu sonuçlarla şampiyonluk savaşından biraz koptu ve yeniden dönüp dönemeyeceği büyük bir muamma.

Red Bull Racing CEO'su Christian Horner, takımın bu zor dönemde Meksikalı sürücüye destek olması gerektiğini söylüyor.

Horner, "Sergio'nun kendine olan güvenini kazanması için iyi bir hafta sonuna ihtiyacı var."

"Son üç yarış onun için zor geçti. Üç kötü Cumartesi geçirdi ve Pazar günü kendini toparlaması zor oldu. Fakat sadece bir ya da iki ay önce Sergio'nun neler yapabileceğini gördük."

"Dediğim gibi, özgüvenini yeniden kazanması için sadece güçlü bir hafta sonuna ihtiyacı var. Geri döneceğinden hiç şüphem yok."

Perez'in takımdaki yerini kaybedip kaybetmeyeceği sorulduğunda Horner, "Şampiyonada ikinci sırada ve Max dışında bu sezon iki yarış kazanan tek pilot."

"Takımın bu zor döneminde ona destek olması gerekiyor. Eminim yakında her zamanki formuna geri dönecek." cevabını verdi.