Horner: "Perez'e destek olacağız"
Red Bull patronu Christian Horner, Sergio Perez'in zor bir dönemden geçtiğini kabul ediyor ve kendisine yardım etmek istediklerini söylüyor.
Sergio Perez üst üste üç yarıştır sıralama turlarında son bölüme kalamadı ve Kanada'daki yarışın ardından şampiyonada Max Verstappen ile arasındaki fark 69 puana çıktı.
Meksikalı pilot sezona çok iyi başlamış ve aldığı iki galibiyetle takım arkadaşının üzerinde baskı kurmaya başlamıştı.
Fakat bu sonuçlarla şampiyonluk savaşından biraz koptu ve yeniden dönüp dönemeyeceği büyük bir muamma.
Red Bull Racing CEO'su Christian Horner, takımın bu zor dönemde Meksikalı sürücüye destek olması gerektiğini söylüyor.
Horner, "Sergio'nun kendine olan güvenini kazanması için iyi bir hafta sonuna ihtiyacı var."
"Son üç yarış onun için zor geçti. Üç kötü Cumartesi geçirdi ve Pazar günü kendini toparlaması zor oldu. Fakat sadece bir ya da iki ay önce Sergio'nun neler yapabileceğini gördük."
"Dediğim gibi, özgüvenini yeniden kazanması için sadece güçlü bir hafta sonuna ihtiyacı var. Geri döneceğinden hiç şüphem yok."
Perez'in takımdaki yerini kaybedip kaybetmeyeceği sorulduğunda Horner, "Şampiyonada ikinci sırada ve Max dışında bu sezon iki yarış kazanan tek pilot."
"Takımın bu zor döneminde ona destek olması gerekiyor. Eminim yakında her zamanki formuna geri dönecek." cevabını verdi.
Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik"
Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız
Son Haberler
Aston Martin neden Red Bull'un taban tasarımını kopyalamıyor?
Aston Martin neden Red Bull'un taban tasarımını kopyalamıyor? Aston Martin neden Red Bull'un taban tasarımını kopyalamıyor?
Horner: "Red Bull, halen F1'in en genç takımlarından biri"
Horner: "Red Bull, halen F1'in en genç takımlarından biri" Horner: "Red Bull, halen F1'in en genç takımlarından biri"
Alonso: "Avusturya GP hafta sonu bizim için ideal olmayacak"
Alonso: "Avusturya GP hafta sonu bizim için ideal olmayacak" Alonso: "Avusturya GP hafta sonu bizim için ideal olmayacak"
De Meo: "Alpine ilerleme kaydediyor"
De Meo: "Alpine ilerleme kaydediyor" De Meo: "Alpine ilerleme kaydediyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.