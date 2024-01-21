Horner: "Perez, yeni sezonda ne yapması gerektiğini biliyor"

Perez 2024'e, bu yıl mevcut sözleşmesinin son sezonu olduğu için Red Bull tarafından bir süre daha tutulmak için iyi bir performansa ihtiyacı olduğunu bilerek giriyor.

Perez, 2023 şampiyonluk yarışını ikinci sırada tamamlamasına rağmen zorlu bir sezon geçirdi ve yılın büyük bölümünde Max Verstappen'in üstünlüğüne engel olamadı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, 2024 sezonu öncesinde PlanetF1.com'a verdiği özel röportajda, koltuğun potansiyel sahipleri arasında yıl boyunca bir çekişme yaşanması olasılığından bahsetti.

Horner, "Bu Checo'nun [Perez] koltuğu."

"O araçta çünkü şu anda doğru pilot olduğuna inanıyoruz."

"Önümüzdeki dokuz ay boyunca 2025 için de böyle düşünmemiz gerektiğini göstermek ona bağlı."

"Elbette Daniel [Ricciardo], Liam [Lawson] ve Yuki [Tsunoda] ile birlikte havuzumuzda büyük yetenekler var. Bunu zaman gösterecek." dedi.

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, lifts the Constructors trophy on the podium

Bu ayın başlarında Horner, Sky F1'e Perez'in derinlere inmesi için gerçekten ihtiyaç duydukları noktaya dikkat çekti: "Bu yıl geliştirmeye odaklanması gereken alan Cumartesi günleri olacak. Sıralama ortalamasının Max'e çok daha yakın olmasını sağlamak çünkü yarışabileceğini ve harika bir temposu olduğunu biliyoruz ama gridde daha yukarıdan başlamasına ihtiyacımız var."

"Özellikle de grid yakınlaşacaksa, Max ve Checo arasında çok fazla araç olmasını göze alamayız. Araç, diğer pilotların içinde yer almak istemesi için çok cazip, bu yüzden seçeneklerimiz az değil."

"Dolayısıyla her iki şampiyonluğu da korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmamızı sağlamak için her iki pilota da ihtiyacımız var."

Perez'in işe geri dönmesi ve 2024 sezonu öncesinde sıkı bir şekilde antrenman yapmasıyla birlikte Horner, Perez'den çok daha güçlü bir sezon için mümkün olan en iyi şansı verecek tüm doğru işaretleri gördüğünü söyledi.

"Kış boyunca yaptığımız konuşmaların hepsinin çok olumlu olduğunu düşünüyorum."

"Bence ne yapması gerektiğini biliyor, yeterince uzun süredir bu sporun içinde ve tecrübeli."

"Bu yüzden maksimum performans göstereceğinden eminim."