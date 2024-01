Horner: "Perez, yeni sezonda ne yapması gerektiğini biliyor"

Perez 2024'e, bu yıl mevcut sözleşmesinin son sezonu olduğu için Red Bull tarafından bir süre daha tutulmak için iyi bir performansa ihtiyacı olduğunu bilerek giriyor.

Perez, 2023 şampiyonluk yarışını ikinci sırada tamamlamasına rağmen zorlu bir sezon geçirdi ve yılın büyük bölümünde Max Verstappen'in üstünlüğüne engel olamadı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, 2024 sezonu öncesinde PlanetF1.com'a verdiği özel röportajda, koltuğun potansiyel sahipleri arasında yıl boyunca bir çekişme yaşanması olasılığından bahsetti.

Horner, "Bu Checo'nun [Perez] koltuğu."

"O araçta çünkü şu anda doğru pilot olduğuna inanıyoruz."

"Önümüzdeki dokuz ay boyunca 2025 için de böyle düşünmemiz gerektiğini göstermek ona bağlı."

"Elbette Daniel [Ricciardo], Liam [Lawson] ve Yuki [Tsunoda] ile birlikte havuzumuzda büyük yetenekler var. Bunu zaman gösterecek." dedi.

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, lifts the Constructors trophy on the podium