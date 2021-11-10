Horner: "Perez, yaz arasından bu yana Red Bull RB16B'ye daha fazla güvenebiliyor"

2021 sezonu için Red Bull'dan Racing Point'e katılan Perez, başlangıçta sürüş tarzını araca adapte etmekte zorlandı ve istenen sonuçları alamadı.

Fakat son dönemde formunda ciddi bir artış var ve son üç yarışın tamamında podyuma çıkarken, Red Bull'a takımlar şampiyonası için oldukça değerli puanlar getirmiş durumda.

Perez, geçen pazar günü Meksika'da, bu yılki en iyi performanslarından birini sergiledi ve yarış boyunca, ikincilik için Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ı zorladı. Bu performansı da yılın en iyilerinden biriydi.

Autodromo Hermanos Rodriguez'deki yarıştan sonra konuşan Red Bull takım patronu Horner, hem güven hem de performans artışı yaşayan Perez hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Horner, ”Araçla olan güvenini yakaladı."

“Yaz arasından sonra durum lehine gelişmeye başladı. Ortaya koyduğu performansların, giderek güçlendiğini düşünüyorum, kendine olan güveni de giderek arttı."

"Şu anda bu güveni yakalamış vaziyette. Çok iyi sürüyor ve ondan tam olarak beklediğimiz gibi bir performans sergiliyor.” dedi.

Perez, son birkaç yılda Max Verstappen'le takım arkadaşı olan üçüncü isim oldu ve Alex Albon'un yerini aldı.

Albon ve Pierre Gasly de Verstappen'in sürüş tarzına daha uygun olan Red Bull araçlarına alışmakta zorlanmışlardı.

Perez'in başlangıçta Red Bull aracı içerisinden neden güven yakalayamadığı sorulduğunda Horner şunları söyledi: "Bana göre bu, tamamen yeni bir araç konseptine geçmesi ve araçtaki hissiyat ile çevresinin farklı olması. Buna alışmak biraz zaman aldı fakat sonunda çözmeyi başardı."

Red Bull, Verstappen ve Perez'in podyumları sayesinde, bitime dört yarış kala Mercedes'le aradaki puan farkını kapadı ve artık iki ekip arasındaki fark 1 puan.