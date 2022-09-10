Horner: "Perez ve Verstappen'in tabanları arasındaki fark çok az"

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Bir süredir Red Bull pilotlarının araçlarında farklı tasarım tabanlar bulunuyor. Verstappen, sezon başında kullandığı ve kendisini daha iyi hissettiği tabanı kullanırken, Perez daha yeni versiyonu kullanıyor ancak onda pek rahat hissetmiyor. Horner, daha önceki açıklamasında bütçe sınırı nedeniyle şu an için eski versiyondan yeni bir taban üretemediklerini söylemişti.

Horner, Verstappen'in RB18'in dengesinden mutlu olduğunu ancak Perez için yapmaları gereken olduğunu kabul etti.

İtalya'da gerçekleştirilen cuma günü antrenmanlarında Verstappen, 1:21.807'lik derecesiyle lider Carlos Sainz'ın 0.143 sn gerisinde ikinci olurken Perez liderin 0.73 sn gerisinde 6. olmuştu.

Her iki pilotun bu hafta sonu güç ünitesi değişikliği nedeniyle cezası bulunuyor. Verstappen yeni ICE'ye geçtiği için 5 sıra, Perez ise 10 sıra grid cezasına sahip.

Cuma gününün ardından Sky Sports F1'e konuşan Horner, "Makul bir gün geçirdik. Herkes sessiz bir şekilde kendi işini yaptı. Farklı lastikleri, farklı yere basma gücü seviyelerini test ettik."

"Max kesinlikle mutlu olduğu bir dengeyi bulurken Checo istediği seviyeye yaklaşıyor. Yani bu akşam çalışacak çok fazla verimiz var."

"Her iki aracımızda grid cezaları olacak, bu yüzden biraz gerilerde olacağız ancak Pazar günkü yarış gerçekten heyecanlı olacak." dedi.

Red Bull Racing RB18 floor comparison Fotoğraf: Giorgio Piola

Perez'in farklı bir taban kullanması için Horner, "Aradaki fark çok fazla göz ardı edilebilir seviyede. Farkın 0.1 sn'den daha az olduğunu tahmin ediyoruz."

"Ve tabii ki, bütçe sınırının devreye girdiği bir dönemdeyiz. Her iki pilotumuzun da gelecek yarışlarda yeni bir tabana sahip olabilmesi için taşıdığımız yedek parça miktarına bakmamız gerekiyor."

"Bu tür ödünler vermemiz gerekiyor ancak performans açısından aralarındaki fark kesinlikle önemsiz. Tabanda kaybettiği performansı, ağırlık gibi farklı şeylerde kazanıyor ve böylece durum eşitleniyor." dedi.

Horner, Verstappen'in Belçika'daki yarışa 14. sıradan başlayıp kazanmasının ardından motor havuzunu zenginleştirmek için Monza'nın iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Horner, "Motor partnerimizin tavsiyesi üzerine bu cezayı burada almayı tercih ettik. Burada 5 sıra grid cezası çok büyük değil."

"Kalan 7 yarış için böylece motor havuzuna ekstra bir motor eklemiş olduk. Stratejik açıdan bunun doğru şey olduğunu düşündük." dedi.