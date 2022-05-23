Horner: "Perez ve Max'ın yarışmasına izin vermek anlamsız olurdu"

Haberi dinle

Yarışın orta noktası geride kalmışken Verstappen'e yol vermek zorunda kalan Perez, durumdan memnun olmadığını açık bir şekilde dile getirmişti.

Ancak Horner bunun "haksız bir mücadele" olacağı konusunda ısrarcı, nitekim Hollandalı pilot daha hızlı bir stratejiye -üç pit stop- sahipti.

Takım emri sonrası liderliği kaybeden Perez de yarışı üç pit stopla tamamladı ve mücadeleyi liderin 13 saniye gerisinde noktaladı.

Horner, Meksikalı pilotun yarışın harareti ile boğuşurken büyük resmi göremediğini söyledi.

Autosport tarafından Perez ile nasıl uzlaşacağı sorulduğunda Horner, "Araçtan indiğinde onunla konuştum."

"Herhangi bir sürücü için sorun, önlerine konulan bir strateji veya yarış hakkında net bir genel bakışa sahip değillerse, liderliği bırakmanın her zaman duygusal olmasıdır."

"Ama Perez takım oyununa devam etti, bence bunun eşit bir mücadeleye benzemediğini açıkça anladı, çünkü stratejiler arasındaki hız farkı o kadar büyüktü ki takım açısından liderliği korumasının bir anlamı yoktu. Bu yüzden bugün sürücülerin yarışmasına izin vermedik." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, arrive in Parc Ferme Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarışın ilk turlarını ikinci sırada geçen Verstappen, rüzgarın onu gafil avlaması sonucu aracın kontrolünü kaybederek çakıla çıktı, bu da onun üçüncü sıradaki George Russell'a ve takım arkadaşı Perez'e geçilmesine sebep oldu.

Horner, "Max, Checo ile farkı hızlıca kapattı ve hemen ardından Checo onun öne geçmesine ve George'u kovalamasına izin verdi. George çok sert bir savunmacı ve Max'ın DRS'sinin olmamasından da iyi faydalandı, geçiş yapmak çok zordu."

"Elbette sonrasında işi bitirdik, fakat o sırada George'u yenmek ve Max'a lastik avantajı sağlamak için en ideal seçeneğin üç pit stop olduğuna karar vermiştik."

"Ancak iki pit mi yoksa üç pit mi yapsak tam olarak karar veremiyorduk. -lastiklerimizin bazı rakiplerimizden daha iyi durumda olduğunu görebiliyordunuz.

"Sonrasında Ferrari ve Charles Leclerc yarışa veda etti, biz de bu noktada stratejiyi üç pit stop olarak belirledik, bu da Checo ile olan uyumu bozdu. Pit stop'un ardından George'u mağlup etmeyi başardık ve sonra Max elbette çok hızlı bir şekilde Checo'yu yakaladı."

Horner, Verstappen'in yarışın o noktasındaki hız avantajının, ikilinin mücadele etmesinin mantıklı olmayacağı anlamına geldiğinde de ısrarcıydı.

Red Bull takım patronu, "O aşamada, tur başına iki saniyeye yakın bir lastik deltası vardı. Dolayısıyla, sıcaklıklar, su sıcaklıkları, yağ sıcaklıkları, aralıklı olarak çalışan bir DRS ile, takım için pilotların yarışmasına izin vermek anlamsızdı çünkü zaten haksız bir mücadeleydi."

"Görünüşe göre, yarışın sonu için yine de Checo'yu pite almamız gerekiyordu. Dolayısıyla her iki sürücü de bir takım olarak birlikte çalıştı ve bugün maksimum puanı almak, ne yazık ki Ferrari'nin sorun yaşadığı bir günde çok önemliydi." dedi.