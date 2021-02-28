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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Perez Red Bull'a çok iyi adapte oldu"

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Red Bull takım patronu Christian Horner, Sergio Perez'in Avusturyalı ekibe çok çabuk adapte olduğunu ve işlerin kendisi için iyi gittiğini söyledi.

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Horner: "Perez Red Bull'a çok iyi adapte oldu"

Sergio Perez, 2021 için Red Bull Racing ile kontrat imzaladı ve Ocak ayında takımla çalışmalara başladı.

Kış döneminde neredeyse hiç tatil yapmayan ve zamanının büyük kısmını İngiltere'deki takım fabrikasında geçiren Meksikalı pilot, yeni takımıyla ilk testini geçtiğimiz günlerde tamamladı.

Önce 2019 RB15'i süren, sonra da RB16B'nin direksiyonuna geçen 30 yaşındaki tecrübeli pilotun çalışmaları takım patronu Christian Horner tarafından övgü aldı.

Horner, "Sergio bizim için alışılmadık bir hediye oldu."

"Hem hızlanması hem de bazı prosedürlerimizi ve çalışma şeklimizi öğrenmesi için eski araçlardan birini sürmesi gerekiyordu. Şimdiye kadarki tavrı ve yaklaşımı ile tüm ekibi etkiledi."

"Takıma çok iyi adapte olduğunu düşünüyorum . Padoktaki popüler isimlerden biri ve onunla çalışırken bunun nedenini hemen anlıyorsunuz."

"O, anlaşılması kolay bir adam. Yerine getirmesi gereken tüm çalışmaları yaptı, kış boyunca çok çalıştı ve bu fırsattan gerçekten en iyi şekilde yararlanıyor."

"Tabiri caizse iki eliyle sarılmış durumda. Ayrıca Albon'la beraber aracı geliştirmek için birlikte çalışan üç sürücüye sahip olmak harika bir şey. Bu, bu otomobili geliştirirken takım için çok önemli bir unsur." dedi.

Horner, Perez'in takıma fayda getireceğinden emin.

"Perez çok uzun süredir sporumuzda ve bu süreçte çok fazla tecrübe edindi. Onu uzun zamandır tanıyorum. Lastiklerine çok iyi bakıyor ve yarışlarda çok güçlü."

"Stratejik anlamda farklı bir dinamik olacak ve umarım yeni seçenekler getirecek."

Horner, Verstappen ve Perez arasında sıkı bir rekabet bekliyor.

Pilotlarına eşit fırsatlar sunacaklarını söyleyen Horner, "Pistte gösterdikleri şey bu. Tabii ki Verstappen yenmesi çok zor bir takım arkadaşı. Ancak gridin önünde yer alacak iki pilota ihtiyacımız var."

"Mercedes'le olan farkı kapatacaksak iki en iyi sürücüye ihtiyacımız olacak." dedi.

Horner, Lewis Hamilton'ı yenmenin kolay olmayacağının farkında.

"Lewis müthiş bir form yakaladı ve performansının zirvesinde. Bu yıl onu yenmek kolay olmayacak."

"Umarım ilk andan itibaren rekabetçi olabiliriz. Son yıllarda bunu yapamadık ve en büyük zaafımız buydu. Umarım Bahreyn'deki ilk yarıştan itibaren rekabetçi olabiliriz."

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Editör Kemal Şengül

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