Horner: ''Perez, sürücü kadrosuna farklı bir dinamik getirdi''

Perez, Red Bull'a bu sezonun hemen öncesinde, Max Verstappen'in Red Bull'daki üçüncü takım arkadaşı olarak katıldı.

Daniel Ricciardo'nun takımdan ayrılmasından sonra, Gasly takıma gelmişti. Gasly'nin kötü performanslarının ardından 2019 sezonunun ortasında Albon, Fransız sürücünün yerine terfi ettirilmişti.

Ancak, Taylandlı sürücü beklentileri çok karşılayamadı ve 2020'nin sonunda takımdan ayrıldı.

Racing Point'in eski sürücüsü Perez, şimdiden Albon ve Gasly'nin yapamadığını yaptı ve Azerbaycan Grand Prix'sini kazandı.

Perez, sıralama turlarında hızını bulmakta zorlansa da yarış temposunda yeni takım patronunu etkilemiş gibi görünüyor.

Beyond the Grid podcastinde konu hakkında konuşan Horner şu ifadeleri kullandı: ''O bize tecrübe sunabiliyor. Onun 10 yıllık bir tecrübesi var.''

''O, lastikleri yönetme konusunda bir numara ve sürücü kadrosuna farklı bir dinamik katıyor.''

''Pierre ve Alex inanılmaz yetenekli sürücüler ancak onlar için zamanlama doğru değildi ve baskı dolu bir çevre vardı. Beklentiler de yüksekti ve onlar için durum zordu.''

''Checo'yla birlikte attığımız adım oldukça cesur bir adımdı, Mark Webber'den beri ilk kez Red Bull genç sürücü programında olmayan birini aldık.''

''Ancak o, takıma alıştı ve iyi performanslar sergiliyor. Bence, Mercedes ile olan mücadelemize dinamik kazandırıyor. Bunu Fransa Grand Prix'sinde gördük ve ayrıca Azerbaycan'da da takımla birlikte ilk zaferini kazandı.''

''Lewis'i nasıl oyaladığını gördük. Muhtemelen Checo olmasaydı, Lewis o yarışı kazanırdı. O kesinlikle iyi performans gösteriyor.''

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Erik Junius