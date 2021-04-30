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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Horner: "Perez, RB16B'ye alışmaya devam ediyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, Sergio Perez'in takıma alış sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Horner: "Perez, RB16B'ye alışmaya devam ediyor"

Geçen yıldan sonra takım değiştiren pilotlar, sezonun ilk iki yarışında zorluklar çektiler ve bu durum, Imola'da tavan yapmış gibi göründü.

Takım değiştiren hiçbir pilot, Imola'daki yarışta takım arkadaşını geçmeyi başaramadı.

Bununla beraber Sergio Perez, uzun süredir sıralama turlarında hiçbir takım arkadaşına geçilmeyen Max Verstappen'i mağlup etmeyi başardı. Yine de yarışta çok fazla hata yaptı.

Ferrari, Carlos Sainz'ın takıma alışması için 2018 aracıyla özel testler düzenliyor.

Benzer bir şeyi Red Bull'un yapıp yapmayacağı sorusuna Horner, "Bu, o kadar da basit bir durum değil, çünkü iki yıl önce kullanılan araçlar ve teknik, şu anda kullandığımız teknikten büyük oranda farklı."

"Aslında ayar tercihi Max'in tercihleriyle hemen hemen aynı ve bence her şey RB16B'nin direksiyonunda geçirdiği zamanla ilgili."

"Onun için her şey yavaş yavaş yoluna girmeye başlıyor. Imola'daki sıralama turlarında mükemmel bir tur çıkardı, ancak Pazar günü her şey istediği gibi gitmedi."

"Yine de iyi sonuçlar almasının kelimenin tam anlamıyla bir an meselesi olduğu konusunda hiç şüphem yok." dedi.

Horner, sonrasında Portimao'daki cuma günü programlarını anlattı.

"Harika Portekiz pistinde genel olarak her şey iyi yönde gidiyor, acele etmemeye çalışıyoruz."

"Aracı mümkün olan en iyi hale getirmek üzere detaylar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz."

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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