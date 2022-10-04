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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Horner: "Perez olağanüstü bir şekilde sürdü"

Sergio Perez, Singapur Grand Prix'sinde bugüne kadarki F1 kariyerinin dördüncü galibiyetini elde etti ve Red Bull takım patronu Christian Horner'dan başarısı konusunda övgüler aldı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Horner: "Perez olağanüstü bir şekilde sürdü"
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Christian Horner, Sergio Perez'i Singapur Grand Prix'sinde zafere giden yolda çeşitli faktörleri, özellikle de Güvenlik Aracı dönemlerini yönetme açısından ele almasından dolayı övdü.

Perez yarışa ikinci sıradan başladı, ancak pole pozisyonundaki Charles Leclerc'ten daha güçlü bir başlangıç ​​yaptı ve Marina Bay pistindeki galibiyet yolculuğunda çoğunlukla rakipsizdi.

Yine de, birkaç güvenlik aracı periyodu ve daha önceki yağışların ardından değişen pist koşulları ile olaylı bir yarış geçirmiş oldu.

Horner, Perez'in performansından etkilendiğini belirtti.

Horner, RacingNews365.com da dahil olmak üzere medyaya verdiği demeçte, "Olağanüstü bir performans sergilediğini düşünüyorum."

"Startta Charles'ı geçti, ve ilk bölüm ıslak zemin lastikleriyle oldukça zordu. Ancak arayı açıp durumu kontrol etmeyi başardı."

"Hem sanal hem gerçek güvenlik aracında bunları yapmak zorunda kaldı. Charles'a kıyasla rahat bir şekilde pite girebilmek için iyi turlar attı."

"Yine, zamanlamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Ardından güvenlik aracı ortaya çıktı ve her şey bir araya gelmiş oldu."

"Tabii ki, lider araç olarak referans sizsiniz, yani bu durum her zaman daha zordur."

"Ama yine de ıslak zemin lastikleriyle yaptığı iş olağanüstüydü, hep soğukkanlılığını korudu."

"Yarışın sonlarında Charles, DRS açılmasıyla beraber çok zorlamaya başladı. Charles hata yapıp DRS mesafesi ardına düşer düşmez, Checo ritmini korudu ve liderliği bırakmadı." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

 

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