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Horner: "Perez, Miami galibiyetini kaptırarak şampiyonluk yarışında psikolojik bir darbe aldı"

Christian Horner, Sergio Perez'in Miami Grand Prix'sinde Max Verstappen'e yenilmesinin 2023 Formula 1 şampiyonluk mücadelesinde kendisi için "büyük, psikolojik bir darbe" olduğunu söyledi.

Alex Kalinauckas
Editör Alex Kalinauckas
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Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme

Perez Miami'ye pilotlar sıralamasında Verstappen'in sadece altı puan gerisinde ve sezonun ilk sprint hafta sonunda Cidde'deki zaferi ve Bakü'deki çifte zaferinin ardından GP yarış galibiyetlerinde 2-2'lik eşitlikle gelmişti.

Meksikalı sürücünün şampiyona liderliğini ele geçirme şansı, Verstappen'in Miami sıralama turlarının başında yaptığı hata ve sıralamaların üçüncü bölümünde Ferrari sürücüsü Charles Leclerc'in yaptığı kazayla birleşerek büyük ölçüde arttı. Bu da Perez'in pole pozisyonunu almasına ve Verstappen'in dokuzuncu sırada kaldığı anlamına geliyordu.

Ancak ertesi gün Verstappen, yarışın ilk bölümünde lidere kıyasla agresif bir stratejinin ardından hızlı bir yükselişle kendini zafer mücadelesinin içine soktu. Yarışın ikinci yarısında da tek pitstopunu yaptıktan kısa bir süre sonra Perez'i geçti.

Motorsport.com'a verdiği özel röportajda Perez için Horner, "İlk dört ya da beş yarışta çok çok güçlüydü. Miami'deki yarışı kaybederek onun için büyük bir psikolojik darbe aldığını düşünüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, passes Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, for the lead

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, passes Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, for the lead

"Bunun ardından Monaco sıralama turlarında bir hata yaptı." 

"Biliyorsunuz, bu sporda güven çok önemli. Bence Suudi Arabistan ve Azerbaycan'daki yarışları gerçekten olağanüstüydü, buralarda iyi bir ivme yakalamıştı. Yani, Azerbaycan'da bir sprint galibiyeti ve Grand Prix galibiyeti kendisi ile temiz bir hafta sonuydu."

"Avrupa'ya geri döndüğümüzde, onun için her şey dağılmaya başlamıştı. Sonra inişler ve çıkışlar oldu."

"Örneğin Monza'da harika bir yarış çıkardı. Zandvoort'ta ıslak zeminde harika bir karar verdi, sonra ne yazık ki kendine daha fazla baskı uyguladıkça hatalar yapmaya başladı."

"Ancak sezon sonunda formunu tekrar yakaladığını görmek güzeldi."

"Ve tabii ki şampiyonada onun daha önce hiç yapamadığı bir şey oldu ve şampiyonada ikinciliği elde etti. Bizim de hiç yapmadığımız bir şey oldu şampiyonayı ilk iki sırada bitirdik." dedi.

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