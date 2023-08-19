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Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor"

Red Bull takım patronu Christian Horner Sergio Perez'in sezonun ikinci yarısı için kendisine Meksika GP'de kazanma ve sezonu ikinci bitirme hedefi koyduğunu söyledi.

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Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Sergio Perez bu yıl şimdiye kadar iki galibiyet alsa da, takım arkadaşı Max Verstappen'in güçlü performansından ötürü şampiyonluk şansı büyük oranda mucizelere kalmış durumda.

Konu hakkında konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, Meksikalı pilotun sıralama performansını arttırması gerektiğini kabul etti.

Fakat Horner, Red Bull pilotunun son yarışlarda ilerleme kaydettiğini söyledi ve kendisine iki hedef belirlediğini aktardı.

Horner ESPN'e verdiği bir röportajda, "Sergio son iki yarıştan pek çok olumlu sonuç çıkarabilir."

"Sezonun ikinci yarısında, başta sıralama performansı olmak üzere pek çok alanda kendini geliştirmeye odaklanmış durumda."

"Umarım sezon arasında dinlenir ve rahatlar. Böylece sonraki yarışlar için daha güçlü dönebilir."

"Bence yılın ikinci yarısında bir ya da iki galibiyet daha almak isteyecektir, eminim hedefi bu olacaktır."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Meksika GP'sini kazanmayı çok istiyor, sezonu şampiyona ikincisi olarak tamamlamayı da istiyor."

"Şu ana kadar iyi bir yıl geçirdi ama Max ile kıyaslandığında bunların hepsi arkada planda kalıyor." dedi.

Horner, Daniel Ricciardo'nun pistlere tekrar dönmesinden de memnun.

"Daniel'i tekrar aramızda görmek harika. Sanal tarafta performansını arttırdığını ve hatta simülatörde ana pilotlarımızla benzer tempo yakaladığını gördük."

"Silverstone'daki test inanılmazdı ve ona AlphaTauri koltuğunu vermek mantıklı bir karardı."

"Yeniden yarışmaktan keyif alıyor ve yılın ikinci yarısında neler yapabileceğini görmek ilginç olacak."

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