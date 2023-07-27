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Horner: "Perez, kendisine eleştirenlere en güzel yanıtı pist üstünde verdi"

Red Bull patronu Christian Horner, Sergio Perez'in Macaristan performansından övgüyle bahsediyor.

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Sergio Perez, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Perez, son yarışlarda sık sık hatalar yapmasının ardından zirve mücadelesinden uzak kalmış ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Ancak Meksikalı pilot, Macaristan GP hafta sonunda genel olarak iyi bir performans sergiledi ve pazar günü podyuma çıktı.

Horner, antrenman turlarında kaza yapan ve sıralama turlarında dokuzuncu olabilen Perez'in eksikleri konusunda hemfikir olsa da, yarış performansının eleştirmenler için bir "cevap" niteliği taşıdığına inanıyor.

Horner şöyle konuştu: "Sergio gerçekten güçlü bir yarış çıkardı."

"Temposu harikaydı. Yarış içerisinde Fernando Alonso, Carlos Sainz, Oscar Piastri ve George Russell ile mücadele etti. Olağanüstü bir performans sergiledi."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Racing

"Podyuma çıkmayı başardı ve finişe  doğru Lando Norris'i de yakaladı. Sergio hak ettiği sonucu aldı, onun performansıyla gurur duyuyorum."

"Bu sonuç ona büyük bir güven verecektir."

"Basın 'kahraman' olarak görülen birini çabucak 'kaybedene' dönüştürebiliyor ve Sergio'nun durumu da farklı değil. Bence eleştirilere mümkün olan en iyi şekilde yanıt verdi."

"Sergio, baskıya karşı nasıl mücadele edeceğini bilecek kadar uzun süredir Formula 1'de yarışıyor, ki Red Bull'da bu baskı daha da yüksek. Fakat buna mümkün olan en iyi şekilde yanıt verdi ve Macaristan yarışındaki performansından memnun olabilir."

"Fakat sıralama turlarında geride kaldığı için cumartesi günleri daha fazlasını yapması gerekiyor."

"Macaristan'da son bölüme kalmayı başardı ve bu da gelecek için ona güven verecek. Sıralama turlarında ilk ikiye girmeye başladığında her şey rayına oturacak."

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