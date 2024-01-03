Horner: "Perez iyi iş çıkarırsa onu 2025'te de isteyeceğiz"

Bazılarının gözünde Perez, 2023'te bekleneni veremediği için gelecek sezonda koltuğunu koruduğu için şanslıydı.

Ancak sezona Red Bull'da başlasa bile, sezon ortasındaki ani değişimleriyle ünlü takımda sezonu orada bitireceğinin garantisi yok.

Nyck de Vries'in sezon bitimine 10 yarış kala AlphaTauri'den gönderilmesiyle Red Bull'un ipleri kopardığına dair bir örnek için geçen yıla dönmek yeterli.

Perez şu ana kadar üç yılı atlattı ancak 2024'te ön tarafta daha rekabetçi bir sezon olabileceği için performansını artırma baskısı altında.

Horner Sky Sports'a verdiği demeçte, "Max Verstappen'in takım arkadaşı olmak çok ama çok zor bir iş."

"Bununla başa çıkabilmek için gerçek bir zihinsel güç gösterdiğini düşünüyorum."

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

"Gelecek yıl geliştirmeye odaklanması gereken alan Cumartesi günleri olacak. Sıralama ortalamasının Max'e çok daha yakın olmasını sağlamak çünkü yarışabileceğini ve harika bir hıza sahip olduğunu biliyoruz ama gridde daha yukarıdan başlamasına ihtiyacımız var."

"Max ve Checo arasında çok fazla araç olmasını göze alamayız."

Red Bull patronu Perez'e 2024'ten sonrası için de kapının açık olduğunu söyledi.

"Açıkçası hiçbir şeyin garantisi yok ama Checo 2024'te bizim sürücümüz olacak. Eğer harika bir iş çıkarırsa, onu 2025 için de tutmak isteyeceğiz."

"Ancak her şey onun nasıl performans göstereceği ve takım arkadaşına göre nasıl bir performans sergileyeceği ile ilgili olacak."

Horner, Verstappen'le ilgili olarak, geçen yıl kırdığı rekorların uzun süre kırılmadan kalacağını öngördü.

"1988'de McLaren ile rekorlar kırdı. En çok podyum, sezonda en çok galibiyet, en çok üst üste galibiyet, en çok puan rekorlarını kırdı."

"Bu rekoru kırmanın 30 yıldan fazla sürdüğünü göz önünde bulundurursak, rekor uzun bir süre daha devam edebilir."