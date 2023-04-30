Horner: "Perez inanılmaz sürdü"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Sergio Perez'in Bakü performansını övdü.
Sergio Perez, kendisi adına zor geçen Melbourne yarışının ardından Bakü'de harika bir geri dönüşe imza attı.
Cumartesi günü sprint yarışını kazanan Meksikalı sürücü, pazar günü güvenlik aracından da faydalanarak liderliğe çıktı.
Takım arkadaşının baskısına rağmen yerini koruyan Perez, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve hafta sonunu zaferle tamamladı.
Aldığı bu iki zaferle hafta sonunu 33 puanla kapatan Perez, şampiyonada Verstappen ile arayı epey kapattı.
Red Bull takım patronu Christian Horner, Bakü'de gösterdiği performans sonrası Perez'i övdü.
Horner, "Perez harika bir hafta sonu geçirdi."
"Bu pistte her zaman harika olmuştur, Bakü'nün özelliği ne tam bilmiyorum ama Sergio burada her zaman iyi bir performans sergiliyor!"
"Bugün güvenlik aracının çıkmasıyla biraz şanslıydı ama bundan faydalanacak kadar hızlıydı."
"Farkı giderek arttırdı ve durumu kontrol altında götürdü. Bu hafta sonu kesinlikle inanılmazdı." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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