Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu"
Red Bull patronu Christian Horner, Sergio Perez'in Avusturya Formula 1 Grand Prix'si sıralama turları sırasında pist limitlerini aşmasının 'rahatsız edici' olduğunu söyledi. Ancak Meksikalı pilotun takımdaki geleceğinin tehlikede olduğunu kesin bir dille reddetti.
Perez, kendisi için zor geçen üç hafta sonunun ardından Red Bull Ring'e bu gidişatı düzeltmek amacıyla gelmişti.
Meksikalı pilot ilk antrenman seansında Max Verstappen'in yarım saniye gerisinde beşinci oldu ve ardından sıralama turlarında Q1 bölümünde elenmemek için ekstra bir tur atması gerekti.
Ancak Q2'de pist limitleri Perez'in sonunu getirdi. Verstappen'e benzer bir hıza sahip olsa da Perez, pist limitleri dışında kaldığı için en hızlı turlarının her birini kaybetti.
Sonuç olarak Perez üst üste dördüncü kez Q3'e kalamamış oldu ve Pazar günkü yarışa 15. sıradan başlayacak.
Horner, Perez'i kastederek, "Bugün hızı ve birinci ya da ikinci sırada yer alabilecek bir aracı vardı, Max'e benzer bir tempo gösteriyordu."
"Bu son derece sinir bozucu çünkü bugün bunu başarabilirdi. Gerçekten bir hayal kırıklığı. Hızlı olması güzel bir şey ama eksik hissettiriyor."
"O turda 1:04.9'luk bir tur attı, Max'in yalnızca 0.03 kadar gerisindeydi ve bunu başarabilirdi." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Verstappen'in de pist limitleriyle sorun yaşadığı (Q1'in ilk turunu ve Q2'nin ilk turunu kaybetti) belirtildiğinde Horner şunları söyledi: "En azından ona beyaz çizgiler üzerinde kalmasını söylediğimizde tepki verdi ve öyle de yaptı. Çizginin içinde bir lastiği olduğundan emin olmak için kendini tuttu ve son sektörde daha fazlasını yapabileceği açıktı, kendini biraz kısıtlayarak kullanıyordu."
Horner, Perez'in son turda Alexander Albon ile temas yaşamasını bir mazeret olarak kabul etmiyor.
"Checo hayal kırıklığına uğradı. Yeni bir sayfa açacak, yarın daha sıkı yarışacak ama elbette bu sinir bozucu."
Perez'in Monaco Grand Prix'sinde Q1'de kaza yapmasından bu yana gösterdiği kötü performansa ve Cuma günkü olayın yarattığı hayal kırıklığına rağmen Horner, Meksikalı pilotun Red Bull'daki yerinin tehlikede olmadığını açıkça belirtti.
"Takımdaki herkes Checo'nun arkasında. Checo'nun takımdan gideceğine dair çıkan herhangi bir söylenti yersizdir."
"Onun üzerindeki en büyük baskı kendi baskısı. Bugün gereken tempoya sahipti ve sinir bozucu olan da bu. Bence gerçekten yazık oldu çünkü onun için bir şeyler değişmeye başlayabilirdi. Tabii ki takım için sinir bozucu olan şey, Checo'nun pozisyon dışı kalmasıyla sadece bir Red Bull'a karşı biraz daha yakın iki Ferrari'nin olması."
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