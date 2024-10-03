Horner: "Perez ile sözleşmemiz olsa da, bir gözümüz Lawson veya diğer sürücülerde olmalı"

Lawson, bu sezon kalan altı yarışta Daniel Ricciardo'nun RB'deki yerini alacak ve takıma gelecek yıl tam zamanlı koltuğa hazır olup olmadığı konusunda bir fikir verecek.

Horner, F1 Nation podcast'inde Ricciardo'ya neden tam bir sezon verilmediği sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Mükemmel bir dünyada, yapacağımız şey bu olurdu."

"Ancak daha geniş bir perspektiften bakmamız gerek. Sürücüler açısından, daha büyük bir resim için cevaplara ihtiyacımız var."

"Kalan altı yarış, Liam'ın Yuki'nin yanında nasıl bir performans sergileyeceğini görmek için mükemmel bir fırsat."

Horner'a göre bu altı yarış, Red Bull'un Lawson'ı sadece RB için değil, aynı zamanda Sergio Perez'in halefi olup olamayacağını görmek için de önemli.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the pit wall Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Perez'in gelecek yıl için Red Bull'da kalmasını sağlayan ve Milton Keynes merkezli ekibe onu 2026'ya kadar elinde tutma opsiyonu veren bir anlaşması var.

Ancak Horner, takımın başka bir yere ya da diğer genç sürücülere bakmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

Horner, "Bu VCARB'ın ötesine geçiyor ve Red Bull Racing'i de kapsıyor."

"Sergio ile gelecek yıl için bir sözleşmemiz var, ancak her zaman bir sonraki adımın ne olacağına dair bir gözünüz dışarıda olmalı."

"Bu Liam mı olacak, yoksa havuzun dışına mı bakmamız gerekiyor? Yoksa Isack Hadjar ya da Arvid Lindblad gibi diğer gençlerden biri mi zaman içinde öne çıkacak?" dedi.