Horner: "Perez ile oturup konuşmamız gerekiyor"

Bazı pilotların bayılmak üzere olduğu ve bazılarının da aşırı sıcakta tıbbi merkeze götürüldüğü fiziksel olarak yorucu Katar Grand Prix'sinde Perez pit yolundan tırmanarak 10. sırada puan aldı.

Perez'in pit yolu startı, Cumartesi günü sprint yarışında Esteban Ocon ve Nico Hulkenberg ile yaşadığı kazanın ardından geldi. Bu, kapsamlı onarımlar ve yeni güç ünitesi parçaları gerektirdi ve kural ihlali teşkil edecek şekilde kapalı park kuralları dışında gerçekleştirildi.

Takım arkadaşı Max Verstappen yarışı domine ederken, Perez'in yarışı altı kez pist limitlerini aştığı için üç adet beş saniyelik ceza almasıyla dikkat çekti.

Lewis Hamilton, takım arkadaşı George Russell ile yaşadığı kazanın ardından yarış dışı kaldı -Yedi kez dünya şampiyonu kazanın tüm sorumluluğunu üstlendi-

Perez son beş yarış öncesinde Britanyalı pilotun sadece 30 puan önünde yer alıyor.

Red Bull takım patronu Horner, kötü geçen yarışın ardından Perez'in ikinciliği korumak için formunu yeniden keşfetmesi gerektiğini söyledi.

Horner, "Bence Checo ile gerçekten oturup konuşmamız gerekiyor çünkü onun neler yapabileceğini biliyoruz ve şu anda o formu yakalayamıyor."

"Şampiyonada ikinciliği korumak için o formu bulmasına çok ihtiyacımız var."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Dolayısıyla, hafta sonundan sadece bir puanla çıkması hayal kırıklığı yarattı. En arkadan başlasa bile, bugün yüksek veya makul bir puan alma fırsatı vardı."

"Ama onu elimizden geldiğince destekleyeceğiz çünkü önümüzde üçlü bir yarış var [Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Brezilya] Sprint yarışlarında da çok fazla puan var." dedi.

Horner, Perez'in Mexico City'deki ev sahibi yarışı dahil olmak üzere önümüzdeki üç yarışta taraftarlardan alacağı desteğin kendine olan güvenini yeniden kazanmasına yardımcı olacağını umuyor.

Horner, "Bence bazen ayağınızı yerden kesmeniz, yere koymanız, atlıkarıncayı durdurmanız ve temellere geri dönmeniz gerekiyor. Biz de bunu yapacağız."

"Checo'nun neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz ve Monza'daki gibi Max'in ardından ikinci sırada bitirdiği bir konuma geri dönmesi için onu desteklemek istiyoruz." dedi.