Horner: "Perez ile devam edip etmeyeceğimiz 2024 performansına bağlı olacak"

Meksikalı pilot 2023'te inişli çıkışlı bir sezon geçirdi; sezona güçlü bir başlangıç yaptı ancak son yarışlarda toparlanmadan önce düşüşe geçti.

Takım 2024'te de Perez ile devam edecek olsa da özellikle Daniel Ricciardo gibi seçeneklere sahip olduğu için, 2025'te Max Verstappen'in takım arkadaşının kim olacağı konusunda bir karar vermek için acele etmeyeceğini söylüyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, takımın gelecek yıldan sonra Perez ile ne yapacağı konusundaki düşünce süreci hakkında konuştu: "Bence içinde bulunduğumuz durum göz önüne alındığında acelemiz yok."

"Bir sürü seçeneğimiz var ve bence Checo'nun kaybedecek bir koltuğu var."

"Desteklediğimiz kişi o, o bizim 2024 pilotumuz. Eğer gelecek yıl harika bir iş çıkarırsa, 2025'te de onunla devam etmememiz için hiçbir neden yok. Ancak bu tamamen sezonun büyük bir bölümünde elde edeceği başarıya bağlı olacaktır."

Fotoğraf: Erik Junius Sergio Perez, Red Bull Racing

Horner, gelecek yıl rakiplerin Red Bull'a yaklaşması beklendiğinden, her iki aracın da performansını en üst düzeye çıkarmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Ayrıca Horner, Verstappen'in yanında yarışmanın kolay olmadığını kabul etti, ancak bu takımın ikinci aracının iyi performans göstermemesi için bir bahane değil.

"Max'in takım arkadaşı olmanın zor olduğunu düşünüyorum ve Max'e karşı mücadele etmeye hazır olmak için belirli bir kararlılığa ve karaktere sahip olmanız gerektiğini düşünüyorum."

"Ancak grid birbirine yaklaştıkça, iki aracınızın birbirine olabildiğince yakın olmasını istemeniz kaçınılmaz."

"Checo'nun yarış temposu çok güçlü. Muhtemelen kış boyunca odaklanması gereken alan sıralama turlarındaki performansı. Böylece yarışta çok gerilerden yükselmeye çalışmayacak."

Horner sıralama sorununun Perez'in araca daha fazla güven duymasından kaynaklandığına inanıyor, çünkü lastiklerden en iyi şekilde faydalanmak için bu çok önemli.

Horner, "Bence mesele zaman kazanmak değil, günün sonunda özgüven kazanmak."

"[Perez'in] ilk yarışlarına; Bahreyn'e ve Suudi Arabistan sıralama turları ve pole pozisyonuna bakarsanız hızlı olduğunu görürsünüz. Azerbaycan'da tüm hafta sonu olağanüstü bir performans sergiledi. Miami'de de sıralama turlarında öyleydi."

"İşler oradan sonra gelişmeye başladı. Ama bence bu onun odaklanacağı bir alan çünkü gelecek yılın kendisi için çok önemli bir unsur olduğunu biliyor." dedi.