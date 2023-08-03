Horner, Perez ile arasındaki "seninle konuşacağım" mesajına açıklık getirdi

Cuma günü sıralama turlarını Max Verstappen ve Charles Leclerc'in ardından üçüncü tamamlayan Perez, turunun ardından takım patronu Christian Horner'a karşı telsizden "Ah, şimdi benimle konuşmak zorundasın..." ifadesini kullandı.

Horner'ın cevabı "Seninle konuşacağım. Sana ilk beş demiştim dostum. Bunu başardın." oldu.

Bu konuşma sosyal medyada büyük yankı uyandırdı, birçok kişi olayı Horner ile sürücüsü arasında bir sürtüşme olduğu şeklinde yorumladı.

Pazar günkü yarış sonrası basın toplantısında Perez, bağlamından koparılan bu konuşmanın ardındaki şakayı açıkladı.

Perez, "Bu bir şakaydı. Sıralama turlarından önce geldi ve 'eğer ilk üçe giremezsen, hafta sonu boyunca seninle konuşmayacağım' dedi."

"Dolayısıyla hafta sonunun geri kalanında benimle konuşmaya devam ettik."

Horner ise, "Ona ilk beşe girmezse onunla konuşmayacağımı ve vücudunun belli bir parçasını sıkacağımı söyledim."

"İşe yaramış gibi görünüyordu, bunu Zandvoort'ta tekrar denememiz gerekecek..." diyerek esprili bir dil tercih etti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Red Bull Content Pool

Belçika'daki üçüncülük, üst üste beş kez Q3'e kalamayan, Macaristan'da ise ancak dokuzuncu olabilen Perez için bir nevi kökenlere dönüş oldu.

Ana yarışta da ilk 17 turu lider götüren Perez, damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve takıma Miami'den bu yana ilk kez duble getirdi.

Pilotunun performansını yorumlayan Horner, "Bence bu hafta sonunun ardından kendine güveni belirgin şekilde artacak."

"İlk çizgiden başladı, yarışı lider götürdü, damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Şampiyonada açık ara ikinci sırada. Dolayısıyla artık kendisine daha çok güvenebilir."

"Bence Checo, Max için bir felaket olmaması halinde şampiyonluğun ulaşılamaz olduğunu biliyor."

"Bu yüzden, kendi performansını en üst düzeye çıkarması, arkasındaki pilotlardan herhangi birine puan kaybetmemesi ve birkaç galibiyet almaya çalışması gerekiyor." ddi.