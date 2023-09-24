Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"

Yavaş başlayan Perez, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile ilk virajda çarpıştıktan sonra yeni bir ön kanat için pit stop yapmak zorunda kaldı.

Güvenlik aracı esnasında Fernando Alonso'yu geçtiği için beş saniye ceza alan Perez, daha sonra Haas'tan Kevin Magnussen'e çarptığı için bir kez daha ön kanadına hasar verdi ve bir ceza daha aldı.

Aracı yarışa devam edemeyecek kadar hasar görmüş olsa da, Perez ikinci beş saniyelik zaman cezasını da çekerek bunun Katar'daki bir sonraki yarış için grid cezasına dönüştürülmesini önledi.

Horner, Perez'in Suzuka'daki felaket hafta sonunun tek olumlu yanının cezadan kurtulması olduğunu söylerken, Meksikalı pilotun şanssız olduğunu da sözlerine ekledi.

Motorsport.com/Autosport'un Perez'in yarışının nasıl kontrolden çıktığını açıklamasını istediği Horner, "Kötü bir başlangıç oldu, ilk virajdaki olay onun için şanssızlıktı."

"Daha sonra Lewis'le birlikte hasar aldı ve ön kanadı kırıldı. Daha sonra güvenlik aracı altında Fernando'yu geçti ve bir ceza aldı."

"Ardından Magnussen'i geçmeye çalışırken hayal kırıklığına uğradı... Bu başka bir ön kanat ve direksiyon hasarına yol açtı."

"Bugünün tek iyi yanı Katar'daki bir sonraki yarışa ceza taşımamak oldu." dedi.

Perez, Hamilton ile temasının RB19'unda kırık ön kanattan daha fazla hasara neden olduğunu açıkladı.

Magnussen'le yaşadığı ikinci çarpışmanın nedeninin henüz teşhis edilemeyen ek hasar olduğuna inanıyor, ancak yine de Danimarkalı pilota çarptığı için sorumluluğu üstlendi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the team principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool

Perez, "Korkunç bir start aldım ve ilk virajda her şey benim dışımda gelişti."

"Sağımda Sainz, solumda Lewis vardı ve birden ön kanadım gitti."

"Ön kanadı değiştirdik ama hâlâ ön taraf iyi hissettirmiyordu, bu yüzden sanırım araçta çok daha fazla hasar vardı."

"Frenlemede ön tarafla oldukça fazla mücadele ediyordum. Zamanında duramadım ve açıkçası Magnussen ile temasımız benim hatamdı." dedi.