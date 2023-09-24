Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Sergio Perez'in felaketle sonuçlanan Japonya Grand Prix'sinin tek olumlu yanının Katar için grid cezası almaması olduğunu söyledi.
Yavaş başlayan Perez, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile ilk virajda çarpıştıktan sonra yeni bir ön kanat için pit stop yapmak zorunda kaldı.
Güvenlik aracı esnasında Fernando Alonso'yu geçtiği için beş saniye ceza alan Perez, daha sonra Haas'tan Kevin Magnussen'e çarptığı için bir kez daha ön kanadına hasar verdi ve bir ceza daha aldı.
Aracı yarışa devam edemeyecek kadar hasar görmüş olsa da, Perez ikinci beş saniyelik zaman cezasını da çekerek bunun Katar'daki bir sonraki yarış için grid cezasına dönüştürülmesini önledi.
Horner, Perez'in Suzuka'daki felaket hafta sonunun tek olumlu yanının cezadan kurtulması olduğunu söylerken, Meksikalı pilotun şanssız olduğunu da sözlerine ekledi.
Motorsport.com/Autosport'un Perez'in yarışının nasıl kontrolden çıktığını açıklamasını istediği Horner, "Kötü bir başlangıç oldu, ilk virajdaki olay onun için şanssızlıktı."
"Daha sonra Lewis'le birlikte hasar aldı ve ön kanadı kırıldı. Daha sonra güvenlik aracı altında Fernando'yu geçti ve bir ceza aldı."
"Ardından Magnussen'i geçmeye çalışırken hayal kırıklığına uğradı... Bu başka bir ön kanat ve direksiyon hasarına yol açtı."
"Bugünün tek iyi yanı Katar'daki bir sonraki yarışa ceza taşımamak oldu." dedi.
Perez, Hamilton ile temasının RB19'unda kırık ön kanattan daha fazla hasara neden olduğunu açıkladı.
Magnussen'le yaşadığı ikinci çarpışmanın nedeninin henüz teşhis edilemeyen ek hasar olduğuna inanıyor, ancak yine de Danimarkalı pilota çarptığı için sorumluluğu üstlendi.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the team principals Press Conference
Fotoğraf: FIA Pool
Perez, "Korkunç bir start aldım ve ilk virajda her şey benim dışımda gelişti."
"Sağımda Sainz, solumda Lewis vardı ve birden ön kanadım gitti."
"Ön kanadı değiştirdik ama hâlâ ön taraf iyi hissettirmiyordu, bu yüzden sanırım araçta çok daha fazla hasar vardı."
"Frenlemede ön tarafla oldukça fazla mücadele ediyordum. Zamanında duramadım ve açıkçası Magnussen ile temasımız benim hatamdı." dedi.
Perez: "McLaren'i geçmek kolay olmayacak"
Perez: "McLaren'i geçmek kolay olmayacak" Perez: "McLaren'i geçmek kolay olmayacak"
Perez: "Kariyerimi Red Bull'da bitirmek istiyorum"
Perez: "Kariyerimi Red Bull'da bitirmek istiyorum" Perez: "Kariyerimi Red Bull'da bitirmek istiyorum"
Perez: "Singapur'dan çok daha hızlıyız"
Perez: "Singapur'dan çok daha hızlıyız" Perez: "Singapur'dan çok daha hızlıyız"
Red Bull ve Ferrari, Japonya GP öncesi lastikler açısından dezavantajlı mı?
Red Bull ve Ferrari, Japonya GP öncesi lastikler açısından dezavantajlı mı? Red Bull ve Ferrari, Japonya GP öncesi lastikler açısından dezavantajlı mı?
Verstappen: "Singapur'da bizi eleştirenler gidip kendi işlerine bakabilirler"
Verstappen: "Singapur'da bizi eleştirenler gidip kendi işlerine bakabilirler" Verstappen: "Singapur'da bizi eleştirenler gidip kendi işlerine bakabilirler"
Honda'nın F1'den çekilmesi Red Bull şampiyonluk başarısını nasıl hızlandırdı?
Honda'nın F1'den çekilmesi Red Bull şampiyonluk başarısını nasıl hızlandırdı? Honda'nın F1'den çekilmesi Red Bull şampiyonluk başarısını nasıl hızlandırdı?
Son Haberler
Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor
Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor
Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"
Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı" Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"
Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"
Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı" Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"
Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"
Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu" Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar