Horner: "Perez Hollanda'da gridde ikinci çizgide olmalıydı"

Sıralamaların 3. seansındaki ilk turunun ardından 5. sırada kalan Perez, ikinci hızlı turunda son virajda kaza yaptı ve seansın sarı bayraklar altında bitmesine katkı sağladı.

Bu, Perez'den sonra gelen isimlerin tur zamanlarını geliştirmesine engel olurken seansı ilk sırada tamamlayarak pole pozisyonunu kazanan isim Red Bull'un kendi evinde yarışan pilotu Max Verstappen oldu.

Horner, kaza yapmasaydı Perez'in Zandvoort gridinde en azından ilk 4'te olması gerektiğini söyledi. Perez, Hollanda GP hafta sonu boyunca zorlandı ve Cuma günkü ikinci antrenman seansında ancak 12. olabildi.

Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, Perez'i Verstappen'in gerisinde kalması nedeniyle eleştirmişti.

Sky Sports F1'e konuşan Horner, "Checo'nun o turu bitirememesi kötü oldu çünkü o ana kadar iyi gidiyordu."

"Muhtemelen ikinci çizgide olacaktı ancak yine de 5. sırada olacak ve yarışta Charles ve Carlos ile mücadele edecek. Oradan sert bir mücadele verebilir." dedi.

Red Bull'un Takımlar Şampiyonası'nda 118, Verstappen'in ise Pilotlar Şampiyonası'nda 93 puanlık avantajına rağmen Horner, şu anda şampiyonluğu düşünmediklerine, her yarışa ayrı yaklaştıklarını söyledi.

Horner, "Şampiyonadaki durum sağlıklı görünüyor ancak biz gerçekten ona bakmıyoruz."

"Her yarışa ayrı odaklanıyoruz. Her seanstan, her sıralamadan ve her yarıştan maksimumu almak önemli. Puan klasmanına gelirsek, deneyimlerimizden bildiğimiz üzere onlar kendilerine bakma eğilimindeler." dedi.