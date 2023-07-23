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Horner: "Perez, bugünkü sürüşüyle 'ben de buradayım' dedi"

Red Bull takım patronu Christian Horner, altı sıra kazanarak kendisini podyuma atan Sergio Perez'in performansını övdü. Perez'in "cesur geçişlerini" öven Horner'a göre, Perez bugünkü sürüşüyle "ben de buradayım" dedi.

Can Çarpıcı
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Dün pole pozisyonunu kaptıran ve güncellenmiş RB19'da doğru ayar aralığını bulmakta zorlanan Red Bull, yarış temposunda ise bir kez daha farkını ortaya koydu ve Hungaroring'deki yarışı domine etti. 

Max Verstappen, yarış boyunca rahat bir şekilde rakiplerinden yarım saniye kadar daha hızlı turladı ve 33 saniyelik bir farkla üst üste 7. kez zafere ulaştı. 

Ayrıca bu zaferle birlikte Red Bull bir rekor daha kırmış oldu. Avusturyalı takım, üst üste 12. zaferini alarak bu alanda McLaren'a ait olan rekoru kırdı. 

İlk olarak bu rekoru kırmaları hakkında konuşan Christian Horner, "inanılmaz bir takım" olarak nitelendirdiği 1988 McLaren takımına ait olan bu rekoru kırmanın takım için çok anlamlı olduğunu söylüyor. 

Horner, "Bir çocukken Alain Prost ve Ayrton Senna'nın McLaren'larının bu inanılmaz sayıya ve rekora ulaşmasını izlerdim. Şimdi bu rekoru kırmış olmamız..."

"O McLaren takımı inanılmaz bir takımdı, Ron Dennis harika bir takım patronuydu. Şimdi ise bizim bu rekoru kırmamız; buradaki tüm takım personeli için, Milton Keynes'deki herkes için çok ama çok büyük bir anlam teşkil ediyor." dedi. 

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme with his team

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme with his team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen yine güçlü bir yarışı geride bırakırken, Sergio Perez de iyi bir yarış çıkardı. Dokuzuncu sıradan başladığı yarışta iyi bir tempoya sahip olan Perez, güzel geçişlerle altı sıra kazandı ve 3. olarak podyuma çıktı. 

Horner da Perez'in yarış performansını övdü ve Meksikalı pilotun bugün "alev aldığını" söyledi. 

"Bence Perez bugün iyi bir yarış çıkardı. Geçişleri oldukça cesurdu, temposu iyiydi. Fernando'yu ve Piastri'yi geçti. Stratejisi de iyiydi ve bugün alev aldı."

"Mühendisleri ona daha çok güven vermeliler, ufak şeyler mental anlamda fark yaratabiliyor. Umuyorum ki bu formu devam ettirebilir ve bence devam ettirmemesi için bir neden yok."

"Böyle bir yarış çıkarmak size bolca özgüven yükler. Bugünkü sürüşü ve geçişleri bence kesinlikle bir mesajdı, 'Ben de buradayım' dedi ve bence bu sürüş ona bolca özgüven verecek."

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Horner ardından Verstappen'in performansına ve form grafiğine değindi ve ekledi: "Şu anda kendisiyle ve araçla tamamen bir olmuş durumda. Takıma ve araca büyük bir güven duyuyor."

"Şu an tanıklık ettiğimiz şey, bir atletin performansının en zirvesinde olması. Onunla çalışmak bir zevk ve kendini çok zorluyor."

"Mesela dün, aracın dengesi ona göre 'felaket gibiydi ve bu durum onu sadece motive etti. Dün sıralamada taviz verdiğimiz şeyler, bugün iyi bir yarış aracına sahip olmamıza yardımcı oldu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

 

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Hamilton: "Takıma bozuk bir plak gibi Red Bull'un yönünde gitmelerini söylüyorum"

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