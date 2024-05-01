Horner: "Perez bu yıl iyi bir iş çıkarıyor"

Sergio Perez'in bu yılki performansı gelecek için epey umut vadediyor; Meksikalı pilot şu ana kadarki beş yarışta dört kez podyuma çıktı ve bunların üçünde ikinci sıradaydı.

Ancak geçen yıl Perez'in ilk beş yarışın ardından iki galibiyet almış olması ve puan olarak daha iyi oiur konumda yer alması, kafaları biraz karıştırıyor.

Buna rağmen Horner, Meksikalı pilotun bu yıl kesin olarak geliştiğine inanıyor.

Horner, Red Bull'un çifte podyum elde ettiği Çin Grand Prix'sinin ardından Sky Sports F1'e verdiği demeçte "Onu gözden çıkarma eğilimindesiniz ama o harika bir iş çıkarıyor."

"Bu sezona yeni bir ruh haliyle başladı, sakin ve aracı çok iyi sürüyor."

"Takım arkadaşına odaklanmıyor, bu farklı bir yaklaşım ve ilk beş yarışta ondan çok güçlü bir performans gördük."

"Gayet iyi sürüyor, kendine güveni artıyor ve umarım bunu daha iyi sonuçlara dönüştürebilir." dedi.

Perez'in 2025 yılı için henüz sözleşmesi bulunmuyor ancak şu anki durumda Red Bull'daki yerini kaybetmesi pek olası değil.

Horner, "Takımda kendini iyi hissediyor. Sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini biliyor ve geleceğine odaklanıyor."

"Baskıya elinden geldiğince iyi yanıt veriyor. Bazı sürücüler baskıya yanıt verirken ezilir, diğerleri daha iyi başa çıkar."

"Davranışlarıyla ilgili bazı şeyleri değiştirdi ve bence çok iyi sürüyor." dedi.